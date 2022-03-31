Хуснуллин: в России в I квартале 2022 года введен рекордный за всю историю объем жилья

В первые месяцы 2022 года в России введен исторический по величине объем жилья.

Об этом на брифинге, посвященном льготным ипотечным программам и поддержке строительной отрасли в условиях санкционного давления, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы в прошлом году ввели самый большой объем жилья со времен Советского Союза. И сейчас я получил предварительные данные по вводу жилья: 24 млн кв. м жилья введено в стране на сегодняшнюю дату. Мы никогда за I квартал года не вводили 24 млн кв. м. Никогда за всю историю», — сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в России население выступает «одним из самых крупных инвесторов, в том числе в жилую недвижимость». Вице-премьер отметил, что 3,2 трлн рублей граждан находится на эскроу-счетах банков. «То есть это начатые объекты строительства. Они в среднем построены на 50% и в среднем профинансированы на 50%. И если ипотека не работает, дальнейшее продолжение этих строек невозможно», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Он указал на то, что ранее выданные кредиты удалось сохранить по этой же ставке. «Это будет 220–240 млрд — поддержать только ранее выданные. И ещё под 70–80 млрд — то, что будет выдано в этом году», — констатировал чиновник.

Также Хуснуллин обратил внимание на то, как идет строительство в регионах: кое-где фиксируется замедление, однако о приостановке речи пока нет. Таким образом, можно утверждать, что меры поддержки работают, сказал вице-премьер. «Я вот смотрю, как в регионах идёт: где-то 2–3% замедление, 5%. Но сказать, что у нас стройки и продажи остановились, – такого пока нет. То есть эта мера поддержки работает», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что до конца года, если предпринятых в этой сфере действий будет недостаточно, будут введены новые меры, к примеру, расширение действия ипотеки. Кроме того, возможно, будут привлечены дополнительные отрасли. «У нас сейчас уже есть решение по поддержке IT-отрасли в ипотеке. Может, ещё дополнительные отрасли привлечем», — рассказал Марат Хуснуллин.

Ранее «Эксперт» писал о том, что несмотря на внешнее санкционное давление на экономику со стороны недружественных стран, все льготные ипотечные программы продолжат действовать. Как говорится в сообщении правительства, кабмин принял постановление от 29 марта 2022 года №508, которым скорректированы параметры этих программ. Основное изменение заключается в том, что с 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы «Льготная ипотека» будет увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет с 3 млн до 6 млн рублей.