Командный состав «Азова» пытался улететь

Как сообщил официальный представитель МО РФ генерал Конашенков на брифинге вечером, 31 марта, подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра.

По словам Конашенкова, уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.