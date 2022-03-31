Командный состав «Азова» пытался улететь

Как сообщил официальный представитель МО РФ генерал Конашенков на брифинге вечером, 31 марта, подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра.
По словам Конашенкова, уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Как сообщается далее, группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка, и ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая.
"За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - сообщил представитель российского оборонного ведомства.
Продолжает подвергаться ударам военная инфраструктура Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 украинских военных объектов. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.
Согласно заявлению Конашенкова, средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.
Как также сообщил генерал, утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов».
"Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", - рассказал Конашенков.
По утверждению спикера, второй украинский Ми-8 – от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Озвучены и общие потери противника за время проведения специальной военной операции. По информации МО РФ, всего с начала ее проведения уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.