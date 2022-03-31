Культурные события на апрель

Новая красивая выставка. Весна

«Новая красивая выставка. Весна» — это продолжение проекта, открывшегося в Выставочном зале Парка «Зарядье» в канун новогодних праздников. В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде.

Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова, Ирина Дрозд, Люся Воронова, Георгий и Ирина Тотибадзе, Саша Фролова, Роман Ермаков, Венера Казарова, Александра Weld Queen, Анастасия Кузнецова-Руф, Иван Коршунов, Вова Перкин, Дима Маконда, Андрей Новиков, Илья Гапонов, Вадим Леухин, Кирилл Бородин, Сергей Колосов, Юлия Низамутдинова и другие.

Когда: 25 марта — 10 мая

Где: Медиацентр Парка ”Зарядье”

Новая выставка проекта «Москва без окраин» о Преображенском районе

20 апреля в Музее Москвы откроется выставка «Москва без окраин. Преображенка» — продолжение междисциплинарного проекта о районах и для районов, который стартовал в 2020 году. Каждая выставка проекта «Москва без окраин» строится вокруг одного тезиса, через который раскрывается идентичность района. Для Преображенки исследователями был придуман слоган «Район районов».

Сегодня Преображенский район состоит из множества вполне обособленных территорий. В его структуре легко прочитываются два равнозначных и вполне независимых пространства — Преображенское и Черкизово.

На выставке «Москва без окраин. Преображенка» можно будет узнать о прошлом и настоящем отдельных пространств, которым кураторы присвоили статус «районов». Зрители познакомятся с жизнью старого Черкизова и старообрядческих общин, узнают, где располагается рабочий поселок, увидят уникальные материалы о болельщиках футбольного клуба «Локомотив» и встретятся с художниками и ремесленниками, работающими сегодня в опустевших цехах «Электрозавода».

Соавторами выставки станут более полусотни людей, которые живут или работают в районе Преображенское. Они поделятся своими воспоминаниями, фотографиями и вещами, которые войдут в состав экспозиции наравне с предметами из коллекции Музея Москвы.

Если вы хотите стать частью проекта, заполните специальную форму на сайте.

Когда: 20 апреля — 31 июля

Подробнее: https://mosmuseum.ru

«Гриша Брускин. Смена декораций» в Новой Третьяковке

Проект современного российского художника Гриши Брускина «Смена декораций» — исследование того, как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифологии. И как руины, в свою очередь, становятся истоком новых мифологий. Художник создает декорации современности, используя древнюю метафору Theatrum Mundi (Театр Мира), где новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации, сносит памятники и стирает память, унифицирует мировую сценографию, формирует новую антропологию, выводя на сцену новых героев.

Когда: 23 марта — 24 июля

Подробнее: https://www.tretyakovgallery. ru/exhibitions/o/grisha- bruskin-smena-dekoratsiy/

Встреча с модерном: экскурсия в особняк купца Носова

Особняк В. Д. Носова уникален, это сохранившийся образец деревянного модерна — редчайший для Москвы случай. Дом построен в 1903 году в стилистике загородных дач: благодаря этому появились обширные террасы, затейливые козырьки, фигурные резные обрамления.

Интерьер особняка — изысканный и удивительно уютный: оконные переплеты, двери, резные скамьи, обрамления лестниц, покрытие пола выполнены из разных пород дерева и создают ощущение тепла.

На экскурсии вы узнаете об истории семьи купцов Носовых, увидите особняк изнутри и посмотрите короткий фильм, посвященный Льву Кекушеву — автору этого архитектурного чуда.

Когда: 10 апреля, 11:30

Подробнее: https://mosmuseum.ru/tours/p/ nosov/

Киновысотка на Котельнической

Высотка на Котельнической набережной всегда была тесно связана с кинематографом, она словно создана для кадра и съемок. Многие режиссеры хотели видеть ее основной декорацией к фильмам.

Помимо того, что здание неоднократно снималось во многих фильмах, при расселении жильцов в 1950-х квартиры получали представители кинематографа.

Во время прогулки мы узнаем все о высотке, посмотрим отрывки из фильмов, поговорим об известных жителях и зайдем в магазин, который располагается в высотке, чтобы увидеть сохранившийся декор середины XX века.

Когда: 17 апреля, 12:00

Подробнее: https://mosmuseum.ru/tours/p/ kotelnicheskaya/

Лекция “Арт-терапия в работе с запросом клиента: травма”

Курс Музея Москвы и студии «Само» призван познакомить всех интересующихся с основами арт-терапии и различными методиками ее использования, в том числе в музеях. Лекцию в рамках образовательного курса Музея Москвы и студии «Само»прочтет Алена Буренкова, кандидат психологических наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института практической психологии и психоанализа (Москва), член экспертного совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии.

Когда: 30 марта 2022 — 19:00

Подробнее: https://mosmuseum.ru/lectures/ p/trauma/

Проект «Супергид в Переделкине. Курсы экскурсоводов по легендарному городку писателей»

Музей Москвы и Дом творчества Переделкино приглашают начинающих и опытных экскурсоводов принять участие в интенсиве, посвященном городку писателей. Слушатели курса узнают историю Переделкина, знаменитых писательских дач и их хозяев, а также научатся создавать собственные экскурсионные маршруты. Среди преподавателей — соучредитель «Фаланстера» и издатель «Горького» Борис Куприянов, москвоведы Денис Ромодин и Лариса Скрыпник, писатели и литературные критики Наталья Иванова, Павел Крючков, Александр Нилин, историк литературы Олег Лекманов.

«Супергид в Переделкине» подойдет тем, кто хочет освоить новую для себя профессию экскурсовода, а также для опытных гидов и сотрудников музеев, которые стремятся повысить квалификацию и получить знания о Переделкине.

В финале проекта его участники защитят перед экспертами авторскую версию прогулки по Переделкину и получат персональные рекомендации по итогам работы. По окончании курса все слушатели получат сертификат, а авторы самых удачных маршрутов смогут сотрудничать с Домом творчества Переделкино.

Даты проведения: 9 – 24 апреля 2022

Купить курс: https://mosmuseum.ru/events/p/ peredelkino/