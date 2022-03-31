Льготная ипотека подорожала, но расширилась

Несмотря на внешнее санкционное давление на экономику со стороны недружественных стран, все льготные ипотечные программы по поручению президента России продолжат действовать. Как говорится в сообщении правительства, кабмин принял постановление от 29 марта 2022 года №508, которым скорректированы параметры этих программ. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Основное изменение заключается в том, что с 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы «Льготная ипотека» будет увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов предельный размер кредита вырастет с 3 млн до 6 млн рублей.

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Льготная ставка по договорам, заключённым с 1 апреля, будет составлять до 12% годовых. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней — до 7% годовых. Срок действия программы не изменился: получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года. Общая сумма кредитов, которая может быть выдана по этой программе, увеличится с 2,4 трлн до 2,55 трлн рублей.

Аналогичный показатель будет увеличен и для семейной ипотеки — с 1,7 трлн до 2,75 трлн рублей. Это позволит полностью сохранить условия программы для заёмщиков. Напомним, в рамках семейной ипотеки кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Взять такой кредит могут семьи с ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей.

По сельской и дальневосточной ипотечным программам ставки также останутся на прежнем уровне — 3% и 2% соответственно.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», — отметил Мишустин 30 марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

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Новые возможности и старые риски

На фоне того, что некоторые банки начали отменять заявки по одобренной ранее ипотеке под низкий процент (в пределах 10%) и повышать их в соответствии с действующей ставкой рефинансирования (20%), льготная ипотека выглядит весьма привлекательно даже с увеличенной ставкой, говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Но, обращает внимание он, программа действует только до 1 июля 2022 года. Будет ли государство ее продлевать, пока информации нет. Льготная ипотека распространяется только на первичное жилье, но на днях Правительство, в рамках поддержки строительной отрасли, выпустило постановление, согласно которому в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года не будет начисляться неустойка за просрочку передачи объекта по ДДУ и отменяются прочие штрафные санкции для застройщиков. Объекты, срок сдачи которых задерживается более, чем на 6 месяцев, перестанут вносить в реестр проблемных.

Безусловно, говорит Гусятников, для застройщиков это хорошо, но вот для потребителей — плохо. Потому что фактически в этот период ФЗ 214 перестает работать. Возможно, это снизит привлекательность новостроек для покупателей, потому что, если застройщик не выполнит свои обязательства в указанный период, с него даже взыскать будет нечего.

Сейчас среди новостроек наибольшей популярностью пользуются объекты со сроком сдачи до конца 2022 года, поскольку в состоянии неопределенности граждане менее охотно рассматривают недвижимость на далекую перспективу — со сроком сдачи через 2-3 года. По сути, полагает эксперт, новостройки у нас опять превращаются в русскую рулетку. И это снижает их привлекательность во всех отношениях.

И строителям, и покупателям

Увеличении ставки по льготным кредитам было прогнозируемо, предсказуемо и логично, говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. После однократного продления программы льготной ипотеки на новостройки в прошлом году, ее ставка уже поднималась, но всего на 1%.

Одновременно с этим были урезаны предельные суммы кредитных займов — до 3 млн руб. для всех регионов страны, что намеренно ограничивало круг ипотечных пользователей. Причем, сработало это более существенно, чем повышение ставки — с учетом резко дорожающего строящегося жилья и при колоссальном спросе, констатирует эксперт.

Новые условия жизни диктуют необходимость принятия новых решений, отмечает Анисимова. Сейчас это касается практически всех сфер, в том числе условий выдачи новых ипотечных займов. Ключевая ставка ЦБ РФ, поднятая до 20%, послужила поводом для увеличения ставок практически по всем кредитным продуктам. Новые заявки по ипотеке на первичное и вторичное жилье стали одобряться под 18-22%, и только субсидируемые льготные программы продолжали действовать на прежних условиях.

Новое постановление о повышении ставок по льготной ипотеке до 12% с апреля вторым пунктом увеличивает предельно возможные размеры кредитов. Это важный момент, уверена Анисимова. Он направлен на расширение действия программы, поскольку большинство потенциальных заемщиков обычно имеют ограниченный первоначальный взнос, ближе к минимальному, и при покупке ориентируются, в большей степени, на заемные деньги.

Ранее подписанные кредитные договоры остаются действовать на прежних условиях — это гарантировано российским законодательством. Для новых заявок, в современных условиях ставка 12% видится достаточно приемлемой. К тому же, при стабилизации кризиса и возможном снижении ключевой ставки будут снижаться и ставки по кредитам в общей массе, что не исключает возможности в дальнейшей перспективе рефинансировать ипотеку под меньшие проценты, полагает эксперт.

Льготная ипотека на новостройки на заявленных новых условиях должна будет действовать до 1 июля 2022 года. Именно этот период был обозначен ранее. Не исключено, что по наступлении указанной даты программа будет продлена — если это будет экономически обосновано и целесообразно. В отличие от семейной ипотеки по ставке 6%, по которой условия не менялись и пока такого не планируется, льготная программа на новостройки не предполагает более жестких требований по наличию у заемщика детей определенного возраста, что делает ее более универсальной и более востребованной.

Другие действующие льготные программы, возможно, более выгодны и интересны заемщикам, но только в определенных рамках, добавляет Анисимова. Например, дальневосточная ипотека под 2% ограничена в первую очередь регионом выбора объекта, а сельская ипотека по ставке до 3% — характером местности.

Ввиду большей универсальности льготной ипотеки на новостройки, оставлять ее в том виде, в котором она была до 1 апреля, было бы нецелесообразно. Нынешняя трансформация — приемлемый компромисс как для заемщика, так и для государства, на котором лежат обязательства по компенсации значительной части процентов по займу. С учетом больших планов по строительству нового жилья, это новый виток поддержки строительной отрасли и всех ее участников, а также граждан, желающих купить новую квартиру в непростых современных условиях, заключает эксперт.