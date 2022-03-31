Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных баз горючего на Украине

Вечером 30 марта российские военные уничтожили крупные базы горючего топлива, которое поставлялось подразделениям ВСУ на Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные топливные базы в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, откуда топливо поставлялось украинской группировке войск на Донбассе», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, ночью российская авиация нанесла удары по 52 военным объектам Украины, в том числе по четырем командным пунктам, одному ЗРК С-300 и одному ЗРК «Бук-М1», двум реактивным системам залпового огня, складу боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, двум складам горюче-смазочных материалов и 38 опорным пунктам и районам сосредоточения военной техники. За истекший день системы ПВО сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, среди которых оказался и один «Байрактар -TB2».

По данным Минобороны РФ, за весь период спецоперации российские военные уничтожили в общей сложности 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и минометов, 1689 единиц вооружения. специальные военные транспортные средства.

