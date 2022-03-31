Московский завод увеличил на четверть выпуск материала для обувных фабрик в 2021 году

Московский завод «Монтем» в 2021 году изготовил более 200 тысяч километров нетканого стелечного и ворсового полотна, а также искусственного меха, из которых российские обувные фабрики сделали в прошлом году 7,5 миллиона стелек. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«В Москве наблюдается стабильный рост производства нетканых материалов. Они широко применяются в строительстве, нефтегазовой и химической отраслях и, конечно, для пошива одежды и обуви. Московский завод нетканых материалов «Монтем» увеличил в прошлом году выпуск полотна, необходимого обувным предприятиям, на 25% относительно 2020 года, а по сравнению с 2019 годом – на 80%. Материал пошел на изготовление порядка 7,5 миллиона стелек в 2021 году», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие постоянно развивается и работает над созданием материалов различного назначения. Например, завод разработал фильтровальные рукава, которые установят на одной из российских угольных электростанций. Это будет препятствовать попаданию выбросов вредных веществ в атмосферу.

«На базе завода создан испытательный центр, где специалисты разрабатывают и совершенствуют нашу продукцию. Так, в 2021 году мы запустили в серийное производство гигроскопичный ворсин, применяемый для производства детской обуви фабриками из России, Белоруссии и Казахстана», – отметила генеральный директор компании «Монтем» Елена Фоменко.

По итогам прошлого года объем выпуска текстильных изделий в Москве вырос в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом и на 75% – по сравнению с 2019 годом. Всего за три квартала 2021 года столичные предприятия легкой промышленности произвели более 1,02 миллиарда квадратных метров нетканых материалов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2020 года и в 1,8 раза – значение 2019 года.