Нефтяное братство: ОПЕК+ не подвела Россию

В четверг стало известно, что страны ОПЕК+ приняли решение продолжить плановый рост добычи нефти, увеличив его в мае 2022 года на 432 тысячи баррелей в сутки.

Как отметили СМИ, несмотря на текущую волатильность на рынке нефти, для принятия решения главам делегации понадобилось около 10 минут.

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Возвращение к старым планам

Стоит напомнить, что положение о снижении добычи было принято государствами ОПЕК+ в апреле 2020 года. Именно тогда, в дебюте пандемии, наблюдалось общее падение спроса, а сами нефтяные котировки Brent рухнули до 25 долларов за баррель.

Страны-участники сделки договорились с мая 2020 года сократить добычу суммарно на беспрецедентные 9,7 млн баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия обещались снизить суточную добычу на 2,5 млн баррелей с уровня 11 млн баррелей. Действие соглашения пролонгировалось как раз до грядущего мая.

Сообщается, что из-за базы отсчета с мая рост добычи на текущий момент составит не 400 тысяч баррелей в сутки, как планировалось изначально, а на 32 тысячи баррелей больше. При этом для России и Саудовской Аравии база сокращения повысится до 11,5 млн баррелей в сутки.

Данное решение возвращает ОПЕК+ к ранее имевшим место, но забытым за время пандемии коронавируса, планам. Само по себе увеличение квот является позитивным для РФ, уверены эксперты. Однако Москве стоит просчитать альтернативные варианты поставок, учитывая сильнейшее давление на ее энергетическую сферу с Запада.

«Звучат различного рода угрозы со стороны ЕС, якобы они откажутся от российских углеводородов, а еще и от угля. Конечно, это рождает определенные сложности для России. Но данные угрозы звучат противоречиво. У нас есть как рост поставок на одних направлениях, так и сокращения на других. Например, закрыт доступ на рынки США. И в целом мы видим, что рост спроса на углеводороды в мире восстанавливается — как на нефть, так и на нефтепродукты. При этом спрос начинает расти в основном со стороны Тихоокеанского региона. Очевидно, что в будущем, если конфронтация с Европой не закончится, России придется переориентироваться на восточное направление», — заявил «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

На данный момент Россия уже частично сменила направления своих поставок. Например, за счет продажи нефти в Индию со скидкой. И несмотря на то, что некоторые аналитики считают подобный «дисконт» слишком большой поблажкой, на деле даже скидка в 30 долларов давала РФ доход от нефти в 80 долларов за баррель. А для российского бюджета «это не просто хорошо, а очень хорошо, так как он верстался, исходя из цен на нефть гораздо ниже», заметил Александр Фролов.

«Сам же дисконт, конечно, связан с тем, что есть определенные риски, угрозы со стороны США устроить морскую блокаду нашей нефти. Плюс скидка снимает проблему гипервысокого роста налога на добычу ископаемых», — добавил эксперт.

В целом у России есть и еще одна причина переориентироваться на восточные рынки. Она связана с тенденцией на сокращение спроса в Западных странах.

«Идет рост цен на моторное топливо, энергетику, газ. Мы приходим к тому, что западное направление входит в кризис. То есть вне зависимости от отношения к РФ, их экономика погружается в кризисное состояние. И об этом моменте их предупреждали. В самых оптимистичных прогнозах говорили, что цены на газ и электроэнергию начнут снижаться в Европе с 1 апреля. Но вот почти уже 1 апреля, и как-то изменений не наблюдается. Предпосылок не прослеживается даже в мировом масштабе», — подчеркнул Фролов.

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Эр-Рияд против Вашингтона

Впрочем, предпосылки к росту значения Азии в российской структуре поставок возникали еще и до 2022 года. Как напомнил Александр Фролов, на 10 лет раньше, чем предполагалось, был выведен нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», что было связано с более быстрым ростом нефтяных аппетитов со стороны ВТР. Для России расширение поставок на Восток — задача, которая уже находилась в процессе реализации, но теперь будет претворяться в жизнь ускоренными темпами, в том числе благодаря сделке ОПЕК+.

С другой стороны, решение стран-участников соглашения продемонстрировала и другой довольно неприятный для США факт относительно их положения в нынешней нефтяной игре. Фактически решение ОПЕК+ лишь немного увеличить добычу, говорит о том, что Эр-Рияд решил сохранить верность сделке и пойти против желаний Вашингтона. Тренд на поддержание баланса между спросом и предложением сохраняется.

«Для России это, конечно, очень хорошо. Потому что англичане и американцы уговаривали ОПЕК+ как увеличить добычу нефти в гораздо больших объемах, чтобы заместить поставки из России. На самом деле из всех стран-участников единственные, кто реально может сильно увеличить добычу — это Саудовская Аравия и ОАЭ. Но ни не пошли на значительное увеличение добычи. Значит, им не очень нравятся предложения США. Да и вообще американцы сильно всех напугали своим залихватским курсом на арест долларов активов и так далее», — заметил в комментарии «Эксперту» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Безусловно, из-за геополитической ситуации и сложностей в логистике проседания в поставках у РФ тоже могут быть. Однако не столь глобальные, какими «рисуют» их западные энергетические агентства. С другой стороны страны ОПЕК+ явно показали — заместить российские объемы нефти они не просто не могут, но и даже не планируют. Очевидно, сделка для них важнее. Как будут справляться с таким положением вещей западные страны — вопрос дискуссионный, заключил эксперт.