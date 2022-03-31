Неудержимые: рубль и акции вновь начали день с роста

Доллары и евро все меньше и меньше пользуются спросом в России. Вложения в рублевые активы сейчас намного доходнее валютных. Из-за попыток экономического бойкота России со стороны Запада и логистического коллапса падает спрос на иностранную валюту со стороны отечественных импортеров.

В условиях сильного платежного баланса России спекулянты также играют на укрепление рубля. Правда, делать они это могут только на российском срочном рынке или на зарубежных форексных площадках. На некоторых из них сегодня рано утром российская валюта котировалась по 75,5 руб. за доллар.

На Московской бирже в течение первого часа торгов рубль дорожал к доллару на 1,6%, торгуясь около 83 руб.

Российский рынок акций также начал день с продолжения наметившегося восходящего тренда Индекса Мосбиржи. В лидерах роста вновь акции «второго эшелона», и только три бумаги из всего списка акций и депозитарных расписок Мосбиржи торгуются после первого часа с понижением котировок.

Хуже рынка выглядят бумаги, «выстрелившие» на десятки процентов в предыдущие дни. Это говорит о том, что рынком сейчас правят спекулянты. Они активно присоединяются на наметившемуся движению по любой бумаге, после чего начинают фиксировать прибыль.

Из высоколиквидных акций на 7,5% растет продуктовый ритейлер «Магнит». Трейдеры ожидают высоких балансовых показателей эмитента за первый квартал из-за ажиотажного спроса населения на продукты и подорожания последних. Однако вряд ли ритейлеры могут рассчитывать на сохранение роста свой прибыли в дальнейшем — платежеспособный спрос граждан уверенно снижается.