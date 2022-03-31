Неудержимые: рубль и акции вновь начали день с роста

Доллары и евро все меньше и меньше пользуются спросом в России. Вложения в рублевые активы сейчас намного доходнее валютных. Из-за попыток экономического бойкота России со стороны Запада и логистического коллапса падает спрос на иностранную валюту со стороны отечественных импортеров.
В условиях сильного платежного баланса России спекулянты также играют на укрепление рубля. Правда, делать они это могут только на российском срочном рынке или на зарубежных форексных площадках. На некоторых из них сегодня рано утром российская валюта котировалась по 75,5 руб. за доллар.
На Московской бирже в течение первого часа торгов рубль дорожал к доллару на 1,6%, торгуясь около 83 руб.
Российский рынок акций также начал день с продолжения наметившегося восходящего тренда Индекса Мосбиржи. В лидерах роста вновь акции «второго эшелона», и только три бумаги из всего списка акций и депозитарных расписок Мосбиржи торгуются после первого часа с понижением котировок.
Хуже рынка выглядят бумаги, «выстрелившие» на десятки процентов в предыдущие дни. Это говорит о том, что рынком сейчас правят спекулянты. Они активно присоединяются на наметившемуся движению по любой бумаге, после чего начинают фиксировать прибыль.
Из высоколиквидных акций на 7,5% растет продуктовый ритейлер «Магнит». Трейдеры ожидают высоких балансовых показателей эмитента за первый квартал из-за ажиотажного спроса населения на продукты и подорожания последних. Однако вряд ли ритейлеры могут рассчитывать на сохранение роста свой прибыли в дальнейшем — платежеспособный спрос граждан уверенно снижается.
Около 7% прибавляет ВТБ, который, как и «Аэрофлот», может уверенно надеяться на получение господдержки.
Но сегодня все внимание будет приковано к «Газпрому» в свете решения властей продавать газ за рубли. Пока бумага растет на 3,5% и пытается закрепиться выше важной технической отметки 220 руб. Ее пробой откроет дорогу на рост в район 233 руб.
Вчера президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидерами некоторых европейских стран по поводу продажи газа за рубли. Однако, судя по сообщениям СМИ, позиция Запада относительно этого вопроса не изменилась: платить рублями Европа отказывается. Если переход на рублевые расчеты будет жестким, это грозит прекращением экспорта газа, а значит — судебными исками к «Газпрому», что неизбежно приведет к падению его акций и снижению курса рубля.
Внушает опасения и нефть, которая сегодня подходила к отметке $105 за баррель, приближаясь к уровню технической поддержки. От нее с утра наметился разворот котировок вверх. Распродажам «черного золота» способствовала информация, что власти США могут начать продавать 1 млн баррелей в день из стратегических резервов. Такой объем с избытком закроет имеющийся текущий профицит спроса на нефть в мире. Впрочем, нет никакой уверенности в том, что Штаты перейдут от слов к делу. В последние годы из США звучало очень много неподкрепленных дальнейшими действиями заявлений, целью которых было сбить мировые цены на нефть.
Сегодня ОПЕК+ должна объявить о панах добычи в мае. Пока все говорит о том, что сверхпланового производства нефти не будет — добыча увеличится на 400 тыс. баррелей в сутки.
Для российских же компаний более важным является не уровень мировых цен, а объем физического экспорта и спрэд, с которым отечественная нефть продается к рыночным котировкам. Судя по уверенному росту акций «Роснефти» в последние дни, ситуация в этом плане налаживается. Сегодня бумага прибавляет свыше 4%, а фундаментальный потенциал ее роста оценивается не менее чем в 100%.