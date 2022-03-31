Новосибирская фабрика «Объединенных кондитеров» в 2021 году получила 10,6 млн рублей чистой прибыли

ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская», входящее в холдинг «Объединенные кондитеры», в прошлом году получило 10,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,9 млн рублей убытка в 2020-м.

Об этом свидетельствует годовой отчет компании, пишет «Интерфакс».

В 2020 году предприятие получило убыток из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, повлекшей снижение покупательской способности населения, снижение производства и ухудшение финансового состояния компании. До этого фабрика получала чистый убыток по итогам 2014 года, тогда он составил 7 млн рублей.

Выручка предприятия в 2021 году увеличилась на 2,3% и достигла 1,7 млрд рублей, себестоимость продаж поднялась на 3,8%, до 1,46 млрд. Таким образом, валовая прибыль снизилась на 5,4%, до 252,3 млн рублей.

Отмечается, что доходы фабрики от участия в других организациях в 2021 году составили 11,6 млн рублей против 254 тыс. рублей годом ранее.

Дебиторская задолженность предприятия по итогам 2021 года выросла с 344 млн рублей до 360,2 млн рублей, кредиторская сократилась с 331,28 млн рублей до 229,36 млн рублей.

Шоколадная фабрика «Новосибирская» была образована в 1942 году; в 2009-м она вошла в холдинг «Объединенные кондитеры». Ассортимент состоит главным образом из конфет весовых (79%) и в коробках (8%), а также зефира (11%) и новогодних подарков (2%). В общей сложности фабрика выпускает более 80 наименований кондитерских изделий, среди которых шоколадные конфеты «Мишка косолапый», «Ромашка», «Ласточка — вестница весны», «Бури Вестник», наборы «Мой любимый город», «Новосибирск» и «Птичье молоко». Более 80% продукции компания реализует в Новосибирской области.

Ранее «Эксперт» писал, что в России в ближайшие годы ожидается рост производства сладостей. По данным SberCIB Investment Research, производство кондитерских изделий в России увеличится на 11%, с 4,04 млн тонн в 2021 году до 4,47 млн тонн в 2026-м. Исследователи указывают на то, что рост доходов позволит россиянам больше тратить на сладости. В настоящее время доля этой категории товаров в расходах жителей РФ на продукты питания не превышает 6%. Внутреннее потребление кондитерских изделий будет расти в среднем на 0,9% ежегодно и достигнет насыщения через четыре года. В среднем в 2026-м каждый россиянин будет потреблять примерно по 26,2 кг сладостей в год в сравнении с 24,5 кг по итогам 2020 года. При этом с большей вероятностью предпочтение будет отдаваться более дорогим изделиям, в том числе шоколаду.

В декабре сообщалось, что Россия вытеснила Швейцарию из первой десятки мировых экспортеров шоколада, оказавшись на 10 месте в мировом рейтинге поставщиков шоколадной продукции по экспортной выручке за последние 12 месяцев. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), по итогам сентября 2021 года российский экспорт шоколада в годовом выражении достиг $838 млн, в то время как у Швейцарии показатель за тот же период составил $819 млн.