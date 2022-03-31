Почти 800 тысяч малых и средних предприятий работает в Москве — вице-мэр Ефимов

Количество малых и средних предприятий в Москве выросло на 2,5% с начала года — вице-мэр Ефимов

В Москве количество малых и средних предприятий продолжает расти. По данным налоговых реестров на середину марта, в столице работает 797,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил 31 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тысяч. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6% – до 759,7 тысяч», – рассказал заместитель мэра. Он подчеркнул, что власти Москвы предоставляют бизнесу широкий спектр мер поддержки: субсидии и гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, а также льготную аренду для импортозамещающих производств.

Растет и количество действующих в Москве индивидуальных предпринимателей (ИП). «На середину марта в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства состояли 363,3 тысячи индивидуальных предпринимателей: на 3,2% больше, чем в январе. При этом число новых ИП за аналогичный период выросло на 16%», – отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его оценке, отрасль МСП наиболее массовая по количеству занятых в московской экономике. В столичном малом и среднем бизнесе занято около 40% от общего числа работающих Москвы, добавил Кирилл Пуртов.

«Для предприятий малого и среднего бизнеса мы запустили программу льготного кредитования. Кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики», — прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита — 50 млн рублей, добавил он.

Кроме того, совместно с Корпорацией МСП в Москве запустили программу льготного кредитования на инвестиционные цели. Она предназначена для значимых для города проектов науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей, при этом Москва компенсирует за счет субсидий часть ставки. Так, для среднего бизнеса она составит 5,5%, для малого и микробизнеса — 7% годовых.

А для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа, действует городская программа льготного факторинга. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%.

Кроме того, для действующих и начинающих предпринимателей в ГБУ МБМ проходят десятки бесплатных мероприятий и программ обучения. А на сайте mbm.mos.ru работает более 20 онлайн-сервисов и услуг, таких как: проверка контрагентов, законодательный бизнес-дайджест и интерактивный помощник.