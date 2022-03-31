Предприниматели предложили отменить в России ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты

Российские предприниматели обратились в Минэкономразвития с предложением обнулить импортные пошлины на черный и зеленый чай, кофе и тропические фрукты. Соответствующий документ от Союза производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюза)направлен в ведомство, пишут «Известия».

В список также вошли некоторые виды упаковки, подсластители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование и т.д. В Руспродсоюзе отметили, что обнуление пошлины позволит снизить себестоимость продукции.

Из-за погодных и климатических условий практически все сырье, ингредиенты и сопутствующие товары для чайной и кофейной промышленности закупаются за рубежом, пояснил заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.

«Нынешние трудности в логистике, системе расчетов и привлечении доступных кредитов для пополнения оборотных средств остро сказываются на производстве чая и кофе. Любые меры и механизмы поддержки чрезвычайно важны и значимы для бесперебойного производства и обеспечения внутреннего рынка», - добавил руководитель.

В настоящее время пошлины на импортные товары в этой отрасли составляют от 5 до 15% от стоимости доставки. К примеру, импортеры бананов, фиников и апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. В случае с чаем этот показатель может достигать 12,5%.

31 марта Минэкономразвития объявило о расширении перечня товаров, в отношении которых пошлина на ввоз на территорию Российской Федерации будет временно обнулена. В него войдут продукты питания, химическая продукция, комплектующие и запасные части для ремонта и технического обслуживания машиностроительной продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности. Также принято предложение ведомства о введении тарифной квоты в размере 810 000 тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. Ставка экспортной пошлины внутри квоты составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, ставка неквоты составит 5%, но не менее 290 евро за тонну. Новые правила вступают в силу с 1 мая и будут действовать по 31 июля текущего года

