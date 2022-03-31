Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя республики, передаёт РИА Новости.

«Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики – администрацию города Мариуполя», – говорится в документе.

При этом отмечается, что администрация создаётся в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, функционирования предприятий, учреждений, организаций, а также иных объектов на территории освобождённых населённых пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины.

Пушил поручил главе администрации Мариуполя организовать по согласованию с администрацией главы ДНР создание территориальных органов (администраций районов в городе) и назначение их руководителей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что аэропорт Мариуполя и прилегающая к нему территория полностью перешли под контроль сил ДНР. При этом бои в городе продолжаются, а ряд главных дорог, которые ведут в центр Мариуполя, перекрыты баррикадами.

