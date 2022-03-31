Путин подписал приказ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу в апреле – июле 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля текущего года будет проведен призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в резерве. Общее количество призывников составляет 134 500 человек.

Этот же документ утверждает увольнения с военной службы в запас солдат, срок службы которых по призыву истек.

Мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Правительству, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено обеспечить реализацию мероприятий, связанных с проектом.

