Путин: в авиационной отрасли нужно сделать ответные шаги в отношении Запада

Президент РФ Владимир Путин считает, что в авиационной отрасли необходимо сделать ответные шаги в отношении стран Запада. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

«Западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно же, должны ответить, – цитирует Путина ТАСС. – Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами, конечно, в ближайшее время не будет».

При этом, как подчеркнул президент, Россия не собирается ни от кого закрываться и не станет закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые сейчас складываются.

«Месяц назад компании США и государств Европы в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в РФ. Фактически они обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», – отметил Путин.

Российский лидер также пообещал поддержку отечественным авиакомпаниям и обеспечение доступности авиаперевозок.

«У нас имеются все возможности, чтобы авиационная отрасль страны не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. Для этого необходимо подержать российские авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Всё это оперативные и неотложные меры», – резюмировал Путин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, разрешающий регистрировать права на иностранные самолёты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать таким машинам российские сертификаты лётной годности.

В пояснительной записке к нему указывается, что норма направлена на сохранение парка зарубежных воздушных судов российскими эксплуатантами в целях обеспечения бесперебойного функционирования гражданской авиации. Таким образом, российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных лайнеров и получат возможность использовать воздушные суда на внутренних линиях.

