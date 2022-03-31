Резидент ОЭЗ Москвы запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов

Российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» запустил услугу, которая позволит сэкономить на обновлении VPN-решений для защиты сети. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

VPN-шлюзы обеспечивают защиту передаваемой информации и помогают компаниям вести бизнес на разных территориях.

«“С-Терра СиЭсПи” предлагает выгодную услугу для московских компаний: сдать криптошлюзы с заканчивающимся сроком службы и получить скидку до 30% на VPN-шлюзы С-Терра. Участие в программе позволит предприятиям сократить расходы на приобретение нового оборудования для защиты каналов связи, повысить производительность и надежность систем безопасности информации, а также продлить гарантию от производителя на оборудование и соответствовать требованиям государственных регуляторов. Резидент особой экономической зоны вложит 137 миллионов рублей в свой проект по разработке средств информационной безопасности на территории ОЭЗ», – рассказал Владислав Овчинский.

В рамках программы в трейд-ин можно сдать VPN-оборудование на аппаратных платформах, срок эксплуатации которых не превышает три года. Взамен компании могут приобрести со скидкой программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Он обеспечивает защиту и фильтрацию как трафика подсетей, проходящего через него, так и защиту самого шлюза безопасности.

«Компания «С-Терра СиЭсП» стала резидентом ОЭЗ Москвы в 2021 году. Она размещается почти на 2-х тысячах квадратных метров на площадке «Алабушево» и входит в состав кластера информационно-коммуникационных технологий. На предприятии работают 150 специалистов. Продуктовая линейка компании сертифицирована ФСБ России и ФСТЭК России, разработки включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» и в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции», – отметил ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.