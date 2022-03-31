Россия и Индия обсуждают внедрение альтернативной системы транзакций

Москва и Нью-Дели рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчётах в российских рублях и индийских рупиях на фоне западных санкций против нашей страны.

Как передаёт ТАСС, об этом пишут западные СМИ со ссылкой на свои источники. В частности, они утверждают, что Индия предложила РФ ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Москвой. Данную систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития РФ, ВЭБ).

При этом ожидается, что эта система будет введена в действие в течение недели. Она должна обеспечить бесперебойную передачу финансовых документов по экспортно-импортным сделкам в рублях и рупиях между торговыми партнёрами Нью-Дели и Москвы.

Согласно данным источников, Индия и РФ могут остановить свой выбор на российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. Вопрос об использовании СПФС будет обсуждаться в ходе начинающегося сегодня в Индию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Предполагается, что правительство Индии может разрешить нашей стране инвестировать и брать кредиты на индийском внутреннем рынке. Эти операции будут осуществляться через российский счёт в RBI, существующий ещё со времён распада Советского Союза. Как утверждают западные СМИ, это позволит Индии уменьшить давление на её экономику импорта энергоносителей в условиях роста цен на углеводороды.

Как ранее сообщал «Эксперт», главный индийский банк Bank of India проводит консультации с ЦБ РФ о замене в расчётах в двусторонней торговле долларов на рупии и рубли. Это позволит обойти антироссийские санкции США и других западных стран. Сейчас из-за отключения ряда наших банков от SWIFT индийские экспортёры ждут платежи из РФ приблизительно на 500 млн долл.

Однако проводя переговоры, которые позволят Индии продолжить покупать у России энергоносители и другие сырье и товары, Нью-Дели рискует вызвать гнев Вашингтона и его союзников.

