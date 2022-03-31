Российским водителям рассказали, чем заменить импортные шины

После того как ряд крупных мировых производителей шин приостановил свою работу в России, актуальным для российских автолюбителей стал вопрос, чем заменить их продукцию. В России на сегодня работает множество отечественных и китайских производителей шин для автомобилей, и их продукция конкурентоспособна в эконом-сегмента, поделился мнением с агентством Прайм декан транспортного факультета Московского политехнического университета Пабло Эмилио Итурральде Бакеро.

Он заявил, что шины таких производителей, как Arrivo, Matador, Windforce по-прежнему доступны для россиян со средним доходом, хотя не стоит отрицать, что цены выросли. В России, по его словам, компания «Кама» производит качественную продукцию.

«Мы говорим о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 км в час. Но в условиях высокой скорости и сильного дождя эти шины могут оказаться менее эффективными, чем их европейские аналоги», - предупреждает специалист. По его мнению, пока трудно заменить лучшие продукты Michelin или Pirelli.