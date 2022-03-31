Российские туроператоры сообщают о росте спроса на путевки в Абхазию

Российские туроператоры фиксируют рост бронирований туров в Абхазию. Также произошло смещение спроса с эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на представители отрасли.

«Количество бронирований туров в Абхазию сейчас на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пункт назначения будет с удовольствием перебронирован вместо Египта и Турции, потому что для поездки туда вам не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации», - сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Высокий спрос на направление был также отмечен в компании Fun&Sun (ранее она называлась TUI Russia).

«Спрос превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Также наблюдается тенденция смещения интереса в сегмент трех-пятизвездочных отелей. Несмотря на то, что в 2021 году, в первую очередь, были востребованы объекты размещения эконом-сегмента» , - сообщили в туристической компании.

В то же время не все туроператоры фиксируют высокий рост по сравнению с 2021 годом. Группа PAC, например, заявила, что количество бронирований туров в Абхазию в текущем году пока остается на уровне 2021 года. Наибольшим спросом пользуются трех-четырехзвездочные отели. Номер бронтруют в среднем на 10-15-дней, сообщили в пресс-службе компании.

