Рынок акций рванул вверх вслед за рублем

Рубль продолжает медленно, но неуклонно отвоевывать у доллара сданные после начала спецоперации на Украине позиции. Сегодня российская валюта потяжелела на 1,6%, до 83,2 руб. за доллар, полностью проигнорировав рост курса доллара к основным мировым валютам, а также немного снизившуюся нефть. Сейчас внешний фон будет играть очень слабую роль в курсообразовании рубля из-за огромного профицита внешнеторгового баланса России.

«Мы полагаем, что в марте сальдо торгового баланса достигнет отметки (в базовом сценарии) 32 млрд, а в апреле — 30,6 млрд долл. Низкий спрос со стороны импорта сохранится — мы ждем, что восстановление импортной активности и перенастройка каналов поставок из-за рубежа займут как минимум месяц» — отмечает в своем прогнозе главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

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При этом рубль получил среднесрочный драйвер роста: президент РФ Владимир Путин подписал Указ о продаже газа за рубли. Схема чрезвычайно проста: потребители газа из «недружественных стран» перечисляют оплату за газ в долларах или евро на специально открытый для этого валютный счет в уполномоченном Газпромбанке (не находится под санкциями), который продает валюту на Московской бирже и зачисляет рубли на специальный же рублевый счет потребителя, с которого производится оплата.

Если «недружественные станы» не изменят свою принципиальную позицию не переходить на новую схему оплаты, то газ им будет отключен — это прямо предусмотрено указом президента РФ.

Судя по отсутствию значимых движений котировок спотового газа в Европе, трейдеры уверены, что страны Евросоюза будут исполнять указ российского главы государства и перебоев в поставках топлива не будет.

На этой информации сегодня на 12,3% взлетели акции «Газпрома». Бумага является одной из самых перспективных, инвесторы ждут, что в нынешних условиях потребности бюджета в деньгах, газовая монополия выплатит дивиденды. Бумагу будут также поддерживать высокие цены на газ и рекордно низкий за последние годы объем заполненности газовых хранилищ в Европе.

Сегодня акции «Газпрома» без особой сложности преодолели техническое сопротивление 233 руб.; теперь следующей преградой роста может выступить отметка 285 руб. Однако в ближайшие дни не исключена небольшая коррекция, которая стане вполне логичной после столь сильного роста.

На 13% «выстрелила» «Роснефть», более чем на 10% подорожал «Лукойл». Никаких новых драйверов роста этих бумаг сегодня не появилось. Возможно, крупные игроки российского фондового рынка попытались задрать котировки бумаг в последний день квартала, чтобы улучшить свои результаты управления средствами клиентов. Такое встречается довольно часто как на российском, так и на американском рынках акций.

Не исключено, что на рынке появились новые деньги вследствие сокращения своих валютных резервов крупными игроками. Так или иначе, во многом эти три тяжеловесные бумаги обеспечили прирост Индекса Мосбиржи на 7,6%.

Впрочем, хороший спрос наблюдался и на остальные «голубые фишки», за исключение бумаг металлургов. При этом торговая активность во «втором эшелоне» сократилась — трейдеры активизировались на сделках с высоколиквидными акциями.

Но и 6 малоликвидных бумаг сегодня показали прирост капитализации свыше 20%. Лидером рынка в последний день квартала стали расписки HeadHunter. Включать этот актив в портфели не рекомендуем: мало того, что бумага малоликвидная, так еще и перспективы бизнеса по подбору персонала выглядят весьма сомнительными в свете возможного роста безработицы, связанного с уходом с российского рынка многих иностранных компаний.

Только 4 бумаги закрылись сегодня снижением котировок. Но все они показали в предыдущие дни аномальный рост цены.

Продолжаются и активные покупки ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос сегодня на 2,4%. Госбумаги со сроком погашения свыше трех лет торгуются под доходность менее 12% годовых.