Счетная палата предложила оптимизировать субсидии в АПК

Счетная палата России проверила эффективность мер господдержки агропромышленного комплекса (АПК) на примере Чувашии, Волгоградской и Новосибирской областей. Аудиторы пришли к выводу, что компенсирующие и стимулирующие субсидии были часто направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат. Кроме того, они выявили финансовые нарушения почти на 1,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

«В 2020 году три ранее предоставляемые субсидии (на оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и единая субсидия) были консолидированы в две – компенсирующую и стимулирующую. Однако, как показал наш анализ, по сути, эти субсидии в основном направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат. Поэтому мы предлагаем продолжить работу по оптимизации количества субсидий в целях повышения результативности использования федеральных средств», – заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Он отметил, что проверка выявила недостатки отдельных правовых актов, регулирующих порядок предоставления господдержки в сфере АПК. Кроме того, в правилах предоставления субсидий не были установлены показатели результативности по трем направлениям, что влечет риски неэффективного использования бюджетных средств.

«При почти стопроцентном расходовании субсидии ни один из трех проверенных регионов не достиг установленных в соглашениях результатов ее использования. Кроме того, отдельные получатели господдержки не выполнили обязательства по увеличению и сохранению объемов производства сельхозпродукции», – констатировал аудитор.

Всего в ходе проверки Счетная палата выявила финансовые нарушения почти на 1,1 млрд рублей, в том числе неэффективное использование средств федерального бюджета на сумму 663,7 млн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что граждане, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и зарегистрированные как самозанятые, получат доступ к господдержке. Уже с 2022 года они смогут получать субсидии от государства. Принятое решение поддержит самозанятых, которые развивают личные подсобные хозяйства, будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, а значит, насыщению российского рынка продукцией отечественного производства, пояснили в пресс-службе правительства.

