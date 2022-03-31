Сеть здорового питания «Грядка» планирует открыть в столичном регионе около 20 точек

Архангельская сеть заведений здорового питания «Грядка» собирается открыть в Москве и Подмосковье около 20 ресторанов.

Об этом сообщил владелец компании Дмитрий Романов, передают столичные СМИ, в том числе Москва 24.

Предприниматель убежден, что «Грядка» способна заменить приостановивший работу в России McDonald’s. По его словам, американская сеть фастфуда — это «навязанная с Запада нашим детям история», в то время как российский производитель вполне готов обеспечить всех желающих здоровым быстрым питанием. «Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальной, здоровой русской кухни. Мы покупаем все продукты у отечественных производителей. При этом наши рестораны могут занимать и 100 кв. м, и 500 кв. м», — отметил Романов.

Gryadka Family была основана 11 лет назад в Архангельске, сейчас у компании в городе десять ресторанов, еще несколько заведений открыты в других регионах. В 2020 году «Грядка» появилась в Москве; в Лобне у компании есть фабрика на 5 тыс. кв.

В меню кафе присутствуют такие блюда, как салат «Столичный», рассольник «Ленинградский», запеченная с помидором свинина, а также борщ, плов, бифштекс из говядины и куриная котлета на пару.

«Сейчас у нас в планах в течение полутора месяцев открыть восемь ресторанов в Москве и еще десять в Московской области», — рассказал Дмитрий Романов. Сообщается, что «Грядка» наряду с другими компаниями будет стремиться получить грант мэра Москвы на создание сети быстрого питания. Заведения предлагается открывать на месте Starbucks и McDonald’s.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта объявил об утверждении столичным правительством порядка предоставление грантов бизнесу на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. В качестве главных условий выделения средств называется открытие новых недорогих кафе, в которых горожан будут кормить фастфудом, и, соответственно, прием на работу новых сотрудников. Первые заявки на получение грантов начали принимать 28 марта. Компания продлится минимум до 30 июня текущего года. Подчеркивается, что размер того или иного гранта будет зависеть от площади точки общепита и от некоторых особенностей ее работы, которые потребуется подтвердить документально.

Ранее «Эксперт» писал о том, что покинувшие Россию иностранные рестораны лишили службы доставки части заработка, однако замена им уже найдена. Кроме того, у клиентов стало больше поводов обратить внимание на доставки, ориентированные на производство собственной продукции.