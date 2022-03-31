Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Оператор мобильной связи Yota отказался от безлимитных тарифов в своей линейке, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Также об аналогичных решениях сообщили агентству операторы мобильной связи.

«Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что большинство из них тратят не более 30 ГБ в месяц. Поэтому мы решили отказаться от предложений с безлимитным интернетом», - сообщили в пресс-службе Yota.

При этом безлимитный интернет останется доступным в случае, если клиент подключился к Yota до 24 марта. Изменений не будет даже, если будет изменен пакет минут или подключены безлимитные мобильные приложения, сообщили в компании.

Кроме того, Tele2 в тарифе «Премиум» ограничил мобильный интернет до 60 ГБ. Ранее интернет в рамках тарифа был безлимитным.

«Tele2 никогда в своей практике не злоупотребляла неограниченными лимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, который востребован небольшой частью аудитории. Кроме того, при чрезмерном распределении они создают чрезмерную нагрузку на сеть», - пояснили в пресс-службе оператора.

Также отсутствуют в линейке тарифов для корпоративных клиентов безлимитные тарифы на новые подключения и у оператора Beeline.

В сообщении компании говорится, что «принятых на данный момент мер достаточно для обеспечения необходимой пропускной способности нашей сети и поддержания качества обслуживания клиентов на высоком уровне».

В МТС заявили, что оператор не собирается отказываться от безлимитных тарифов в линейке «Архив», но и не собирается делать новые тарифы с безлимитным интернетом.