США смягчили ряд санкций против российской продукции для сельского хозяйства

Соединенные Штаты ослабили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать дефицита продукции у себя в стране, пишет «Коммерсантъ».

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела российские минеральные удобрения из-под возможных санкций», - утверждает издание.

Вашингтон включил данную продукцию в перечень жизненно важных товаров наряду с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и изделиями медицинского назначения.

По словам собеседников издания, смягчение мер связано с дефицитом удобрения на мировом рынке из-за проблем с поставками из России. Крупные перевозчики прекратили сотрудничество с российскими предприятиями после введения санкций. Несмотря на то, что логистика уже налажена с помощью стран, не вводивших ограничения, эксперты отметили, что после публикации лицензии ситуация улучшилась.

Источники издания также надеются, что США вскоре отменят пошлины на российскую химическую продукцию. Они работают в Соединенных Штатах и Европе на карбамидо-аммиачной смеси и фосфорсодержащих удобрениях.

Газет отмечает, что Европа и США существенно зависят от поставок из России, в то время как Москва способна перенаправить поток товаров в Азию в случае ухудшения ситуации.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, прежде всего в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.

