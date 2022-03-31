США зальют рынок нефтью

На столе президента Байдена в Овальном кабинете Белого дома лежит новый план борьбы с инфляцией. Президенту советуют, пишет New York Times, в течение 180 дней выбрасывать из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) приблизительно по миллиону баррелей нефти ежедневно. Цель радикальной меры понятна – залить американские нефтеперерабатывающие заводы нефтью и снизить цены на бензин.

О новом плане борьбы с инфляцией Джо Байден может объявить уже в последний день марта. Кстати, в расписании его дел на четверг написано о борьбе не с «инфляцией», а «Путинским повышением цен».

Если план будет выполнен полностью, то из SPR будет выброшено на рынок 180 млн баррелей нефти. Это солидное, так сказать, вливание даже для американского рынка. Кстати, при полной емкости SPR в 714 млн баррелей в нем сейчас около полумиллиарда баррелей.