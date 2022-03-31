США зальют рынок нефтью

На столе президента Байдена в Овальном кабинете Белого дома лежит новый план борьбы с инфляцией. Президенту советуют, пишет New York Times, в течение 180 дней выбрасывать из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) приблизительно по миллиону баррелей нефти ежедневно. Цель радикальной меры понятна – залить американские нефтеперерабатывающие заводы нефтью и снизить цены на бензин.
О новом плане борьбы с инфляцией Джо Байден может объявить уже в последний день марта. Кстати, в расписании его дел на четверг написано о борьбе не с «инфляцией», а «Путинским повышением цен».
Если план будет выполнен полностью, то из SPR будет выброшено на рынок 180 млн баррелей нефти. Это солидное, так сказать, вливание даже для американского рынка. Кстати, при полной емкости SPR в 714 млн баррелей в нем сейчас около полумиллиарда баррелей.
После появления новостей о предстоящей мощной нефтяной интервенции Белого дома цены на нефть резко пошли вниз: на главную американскую марку - West Texas Intermediate (WTI) они снизились приблизительно на 4%, а на марку Brent – почти на 3,5%.
Цены на автозаправках – один из главных политических «индексов» в Америке, важность которого резко возрастает в преддверии выборов. Из-за высоких цен на нефть и, естественно, бензин демократы во главе с Байденом легко могут проиграть промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. Республиканцы уже не один месяц жестко критикуют президента и демократов за высокую инфляцию и не скрывают, что воспользуются этим эффективным оружием на выборах. Тревоги Джо Байдена вполне оправданы: средняя цена галлона (3,785 л) бензина в марте составила 4,17 доллара, что на 6 центов выше антирекорда 2008 года.
Дэвид Голдуин, высокопоставленный сотрудник Минэнерго при Обаме, высоко оценил план Белого дома, особенно остановившись на его масштабах. В ноябре 2021 г. Байден выбросил из SPR 50 млн баррелей нефти, но этого количества хватило всего на несколько дней – цены после недолгого снижения вновь поползли вверх. 1 марта уже текущего года Белый дом объявил о вливании дополнительных 30 млн баррелей. Причем, американские союзники одновременно с США выбросили на рынки еще 30 млн баррелей. Но и этого оказалось мало, и цена бензина продолжила расти.
Белый дом обвиняет во всем американские нефтяные компании, которые по разным причинам не хотят наращивать добычу «черного золота». Вместо того, чтобы вкладывать миллионы, полученные в результате высоких цен на нефть в последние месяцы, в расширение производства, они под давлением банков и акционеров повышают дивиденды. Несмотря на все усилия администрации и лично Байдену так и не удалось уговорить резко нарастить добычу и американских союзников в Персидском заливе.
США потребляют ежедневно приблизительно 20 млн баррелей нефти, поэтому прошлогоднее 50-миллионное вливание рынок почти не заметил. Что же касается всей планеты, то ее ежедневное потребление составляет порядка 100 млн баррелей.
Хранилища Стратегического нефтяного резерва США находятся в Техасе и Луизиане. Он был создан после нефтяного кризиса 1973-74 годов, спровоцированного эмбарго арабских стран на поставки нефти в США и другие западные страны, поддержавшие Израиль в войне Судного дня. К помощи нефти из SPR Вашингтон прибегает в экстренных случаях. Например, президент Буш старший распечатывал хранилища во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а его сын – в 2005 году после разрушительного урагана Катрина.