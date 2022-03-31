Структура «Ростеха» будет проектировать авиадвигатели с помощью системы «КОМПАС-3D»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D».

Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Цифровой инструмент, разработанный компанией АСКОН, планируется применять в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения.

«Проектирование авиатехники, а тем более такой сложной, как газотурбинные двигатели, требует использования современного и надежного программного обеспечения. Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей», — пояснили в авиационном кластере госкорпорации.

В настоящий момент идет активная интеграция экосистемы программного обеспечения в информационное пространство «ОДК-Сатурн». «Тесное взаимодействие сторон позволяет предприятию оперативно решать вопросы сохранения качества проектирования при переходе на другое ПО. Кроме того, отечественные разработчики получили возможность более плотно, напрямую работать с конструкторскими и технологическими подразделениями, получать комментарии к своим продуктам непосредственно с «конструкторского стола» и оперативно улучшать свои решения», — указывается в пресс-релизе «Ростеха».

Предполагается, что «КОМПАС-3D» сможет в значительной степени заменить иностранные аналоги и обеспечить независимость от поставщиков импортного программного обеспечения.

Система разрабатывается в России более 30 лет. Ее современная версия обладает возможностями, необходимыми для создания цифровых двойников изделий. Это, к примеру, трехмерное твердотельное моделирование, поверхностное и листовое моделирование, а также прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами.

Как отметил директор по продукту «КОМПАС-3D» компании АСКОН Игорь Волокитин, предыдущие три версии системы представляют из себя инновационные инструменты решения задач авиастроения и двигателестроения. «Уже сейчас "КОМПАС-3D" позволяет работать со сборками любой сложности, проводить гидрогазодинамические расчеты, многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели, заимствовать компоненты изделия из других CAD, выполнять диагностику коллизий и контроль зазоров. В будущей версии "КОМПАС-3D" v21 появится много новинок в поверхностном моделировании, будет улучшен обмен данными с другими CAD-системами, чтение атрибутов», — рассказал Волокитин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, глава государства постановил госзаказчикам прекратить с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, используемого на таких объектах, без согласования с профильным ведомством.