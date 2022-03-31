ЦБ дополнительно простимулирует кредитование

Банк России сообщил о принятии дополнительных мер поддержки банков для стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий в рамках госпрограмм. Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов, поясняется на сайте ЦБ.

В частности, с 10 до 50 млн рублей вырастет величина ссуд субъектов МСП, кредитный риск по которым может определяться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика.

«Для ссуд, выданных в рамках правительственных программ субсидирования, планируется снизить риск-вес по оборотному кредитованию системообразующих предприятий (по ссудам I и II категорий качества, при ежемесячной выплате процентов и ежеквартальном погашении основного долга): до 20% по части, обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ; до 85% по части, не обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, если заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%, если относится (данная норма также будет действовать и в случае, когда банк не на финализированном, а на стандартном подходе)», — говорится в сообщении регулятора.

По прогнозу ЦБ, эта льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года.

Также Банк России принял решение отложить внедрение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного контрагента (группу связанных контрагентов); обязательный переход банков с универсальной лицензией на финализированный подход к оценке кредитного риска при расчете обязательных нормативов; реализацию концепции регулирования иммобилизованных активов, в том числе требований по соблюдению риск-чувствительного лимита; установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности капитала системно значимых кредитных организаций.

Эти нововведения были запланированы на 2022 год. В ЦБ отметили, что по мере нормализации ситуации оценят, в какой степени и в какие сроки их можно будет реализовать.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России разрешил кредитным организациям не предоставлять в этом году информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2021 год. Это решение принято в рамках мер по снижению «в текущих условиях регуляторной нагрузки на кредитные организации». В письме также указано, что регулятор воздержится от применения мер в отношении банков за непредоставление соответствующей отчетности.

Ранее ЦБ на фоне санкционных рисков объявил о решении временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций во избежание рисков, связанных с введенными санкциями.

