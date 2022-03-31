Центробанк назвал объем международных резервов

По состоянию на 25 марта международные резервы РФ составили $604,4 млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на $38,8 млрд, говорится в публикации на сайте ЦБ.

«Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов», — пояснил регулятор.

Согласно статистике Центробанка, 18 февраля международные резервы РФ достигли исторического максимума в $643,2 млрд. 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, 4 марта — до $608,9 млрд, 11 марта показатель немного вырос — до $611,8 млрд, а 18 марта — уменьшился до $606,2 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России дал ответы на самые частые вопросы, возникающие в связи с блокировкой золотовалютных резервов страны. В частности, регулятор разъяснил, что золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов, пояснили в ЦБ.

