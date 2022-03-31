Цены на газ в Европе резко подскочили после указа Путина

Цены на «голубое топливо» в Европе после указа президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста, подскочив до 1 450 долл. за один кубометр. При этом утром 31 марта они были в минусе – держались в ценовом коридоре 1 250-1 370 долл., передаёт РИА Новости.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

В ходе совещания по авиаотрасли российский лидер пояснил, что для того, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из РФ, они должны открыть счета в российских банках. Новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля 2022 года.

Путин при этом предупредил, что если «недружественные страны» не будут платить с апреля за наш газ в рублях, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. В таком случае действующие контракты будут остановлены. Во время совещания президент РФ также заявил, что считает решение о порядке оплаты поставок газа в рублях шагом к финансовому суверенитету России.

