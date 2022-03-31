Указ о рублях за газ

Правительство, ЦБ и «Газпром» выполнили поручение президента. Новая схема расчетов при экспорте российского газа в страны ЕС 31 марта была опубликована. Она подробно изложена в указе президента "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Как и предполагалась ранее, ключевым элементом схемы служит неподсанкционный «Газпромбанк». При отказе участвовать в ней поставки топлива покупателям из «недружественных» стран заблокируют.

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В первой половине дня 31 марта в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что поручение президента о разработке механизма конвертации евро и долларов в рубли при оплате поставок за газ странам ЕС исполнено правительством, Банком России и «Газпромом» в срок — 31 марта. «Да, это действительно так», — ответил Песков. Он также отметил, что новая схема расчетов за газ может быть опубликована «совсем скоро», «в том числе и сегодня можно тоже ожидать». По словам Пескова, схема расчета за газ рассчитана не только на Германию, но и другие страны: «Это касается всех недружественных стран».

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О том, что платежи за газ будут осуществляться в евро через «Газпромбанк», который будет конвертировать их в рубли, сообщили накануне — по итогам разговора Владимира Путина и Олафа Шольца, сам канцлер ФРГ. И сегодня на брифинге Дмитрий Песков на вопрос, рассматривается ли действительно схема, о которой накануне сообщил Шольц, ответил лаконично, но недвусмысленно: «Рассматривается».

«Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах», — пояснил Песков, подчеркнув, что Россия остается полностью приверженной своим обязательствам по действующим договорам.

Приблизительную схему конвертации евро в рубли еще 30 марта очертил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, Путин в телефонном разговоре с Олафом Шольцем 30 марта заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате. Пересмотр коснется только посредника — если раньше компании для расчета с поставщиком переводили оплату в западные банки, то теперь должны сотрудничать с «Газпромбанком».

Этот банк является третьим в России по размеру активов и не попадает под новый, пятый по счету пакет санкций ЕС, который разрабатывается в настоящее время. Получив евро, он должен будет конвертировать их в рубли и передать средства «Газпрому».

Судя по всему, Хебештрайт разъяснил ситуацию после консультаций с помощником по экономическим вопросам канцлера Германии Йоргом Кукисом. В свою очередь, механизм изменений в оплате газа Кукису разъяснил по просьбе Владимира Путина его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Орешкин связался с немецким коллегой вечером 30 марта и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».

Окончательная схема рублевых платежей

И, как и предупредил Дмитрий Песков, на сайте Кремля в 16.05 31 марта был опубликован указ президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

После этого Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по поддержке авиаотрасли еще раз пояснил, с какой целью он предложил отказаться от евро при оплате экспортных поставок «Газпрома». Прежде всего, это было сделано, чтобы не допустить в дальнейшем произвольные аресты или заморозку валютных средств российских экспортеров в банках «недружественных стран». Тем более, что разговоры о возможных задержках платежей постоянно звучат в столицах стран ЕС.

«Получается, что часть газа в ЕС было поставлено бесплатно», — подчеркнул Владимир Путин.

Согласно указу, начиная с 1 апреля этого года оплаченной считается та газовая поставка, по которой на счета «Газпрома» в десятидневный срок поступила полная рублевая сумма. В противном случае прокачка газа потребителям прекращается.

Однако Владимир Путин пошел на своего рода компромисс с европейскими правительствами и энергетическими компаниями. Последних не будут заставлять покупать рубли на внутреннем рынке, хотя первоначально инициатива российской стороны это предполагала.

Для конвертации евро в рубли будет в «Газпромбанке» в десятидневный срок для покпателей российского газа открываются специальные рублёвые и валютные счета типа «К». Такого рода счета специально приспособлены для накопления денежных средств.

Покупку за евро рублей на Московской бирже будет проводить уже не сами покупатели газа, а именно «Газпромбанк». Он не находится ни под какими санкциями.

При этом для дружественных покупателей в указе президента предусмотрены особые исключения.

Так, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации предоставляются полномочия по выдаче «разрешений на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим указом».

Соответственно Совет директоров Центрального банка РФ наделяется полномочиями по иному порядку продажи иностранной валюты — без использования специальных счетов в «Газпромбанке».

Иными словами, такие дружественные страны, как Турция, Сербия и Китай смогут сами выбрать валюту контракта. Анкара и Белград, скорее всего, продолжат использовать евро. Китай уже сообщил 31 марта, что, скорее всего, будет покупать российский газ за рубли или юани.

Италия и Словакия сказали «К»

В Кремле уверены, что новая, «рублевая» схема оплаты поставок российского газа будет принята в ЕС, несмотря на предварительные (до того, как она стала известна) отрицательные отзывы со стороны Брюсселя. Дело в том, что указ президента РФ не предполагает необходимости корректировать контракты. Кроме того, счета типа «К» «Газпромбанк» может открыть и без присутствия покупателя. Главное, что европейская валюта поступит в этот банк и там она будет в сохранности.

В любом случае, выбор один: либо газ за рубли, либо вообще никакого «голубого» топлива. И Россия при этом не нарушает своих контрактных обязательств.

Премьер Италии Марио Драги уже высказался в том духе, что поставки российского газа будут полностью защищены.

Словацкое правительство еще перед опубликованием указа согласилось торговать за рубли. Выхода особого у ЕС нет. Энергетические компании Европы как одна предупредили, что в ближайшие три-четыре года замены российскому газу не предвидится.

В свою очередь, «Газпрому» также не выгодно полностью перекрывать вентиль на трубе. Иначе придется сокращать добычу.

Владимир Путин предупредил, что вслед за газом на рубли будут переводиться и поставки других стратегических товаров.

