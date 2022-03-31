В 2022 году на субсидирование кредитов застройщикам до 15% выделят около 35 миллиардов рублей

На субсидирование кредитов застройщикам до 15% в текущем году планируется выделить приблизительно 35 миллиардов рублей.

Об этом в ходе брифинга, посвященного льготным ипотечным программам и поддержке строительной отрасли в условиях санкционного давления, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Конечно, при сегодняшней ставке в 22-23% экономическая модель строить не позволяет. Поэтому мы приняли решение, что будем субсидировать все кредиты застройщикам до 15%. То есть, сколько бы у застройщика ни была ставка в банке, его ставка будет не более 15%», — заявил вице-премьер.

Он уточнил, что из бюджета на компенсации в этом году будет выделено около 35 миллиардов рублей. Вице-премьер отметил, что это весомая мера, хотя пока что ее не достаточно. «Поддержка будет в этом году со стороны бюджета порядка 35 млрд на компенсацию процентной ставки. Это тоже немаленькие деньги. Такое решение у нас уже есть», — заверил Хуснуллин.

По его словам, главная задача в настоящий момент — сделать так, чтобы кредитные организации не прекращали финансирование. «Мы видим, ряд банков остановил финансирование. Из-за этой плавающей ставки, потому что ряд кредитов были по плавающей ставке заключены. Мы видим, что некоторые банки стали баловаться, не побоюсь этого слова, даже с деньгами по счетам эскроу. То есть у нас 3,2 трлн денег населения собрано, в банках лежит, а профинансировано в реальный сектор экономики 2,6 трлн», — сказал Хуснуллин.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам Марата Хуснуллина, в первом квартале 2022 года в России введен исторический по величине объем жилья — 24 млн кв. м. «Мы никогда за I квартал года не вводили 24 млн кв. м. Никогда за всю историю», — сказал вице-премьер. Также Хуснуллин сообщил, что в прошлом году был введен самый большой объем жилья со времен Советского Союза.