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В Кремле подтвердили изучение возможности оплаты газа в евро через «Газпромбанк»

31 марта 2022, 13:54
ТАСС

В Кремле подтвердили информацию о том, что рассматривается схема оплаты газа иностранными партнерами в евро через Газпромбанк, который затем переведет средства в рубли.
В ходе общения  с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента  Дмитрий Песков подтвердил информацию, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается схема, о которой канцлер Германии Олаф Шольц объявил накануне после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Это рассматривается», - ответил Песков.
Ранее сообщалось, что Шольц запросил у Путина письменную информацию о переводе платы за газ в рубли. 

По итогам разговора Путина и Шольца правительство Германии сообщило, что платежи за газ будут производиться в евро через Газпромбанк, который переведет их в рубли.