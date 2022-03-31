В Кремле подтвердили изучение возможности оплаты газа в евро через «Газпромбанк»

В Кремле подтвердили информацию о том, что рассматривается схема оплаты газа иностранными партнерами в евро через Газпромбанк, который затем переведет средства в рубли.
В ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается схема, о которой канцлер Германии Олаф Шольц объявил накануне после разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Это рассматривается», - ответил Песков.
Ранее сообщалось, что Шольц запросил у Путина письменную информацию о переводе платы за газ в рубли.
По итогам разговора Путина и Шольца правительство Германии сообщило, что платежи за газ будут производиться в евро через Газпромбанк, который переведет их в рубли.