В Кремле подтвердили изучение возможности оплаты газа в евро через «Газпромбанк»

В Кремле подтвердили информацию о том, что рассматривается схема оплаты газа иностранными партнерами в евро через Газпромбанк, который затем переведет средства в рубли.

В ходе общения с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается схема, о которой канцлер Германии Олаф Шольц объявил накануне после разговора с президентом России Владимиром Путиным.