В Кремле сообщили, что схема расчета за российский газ в рублях готова

Схема расчета за российский газ в рублях готова и совсем скоро будет представлена общественности. Новость передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков.

«Да, это действительно так», - ответил он на вопрос, была ли представлена президенту Владимиру Путину схема оплаты газа в рублях. Ранее глава государства поручил подготовить соответствующие изменения к 31 марта.

Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля заявил, что такая схема будет представлена общественности «очень скоро». В том числе и сегодня, мы тоже можем ожидать новостей, добавил Песков.