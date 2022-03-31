В марте мастер-классы и экскурсии проекта «Открой#Моспром» посетили 1,7 тыс. человек

В первом в этом году этапе проекта «Открой#Моспром», который прошел с 14 по 19 марта, приняли участие 1,7 тысячи человек. Они посетили свыше 80 экскурсий на 20 предприятиях столицы. Желающие поучаствовали в мастер-классах на шоколадных фабриках и приготовили кондитерские изделия.

«Недавно завершился первый в этом году этап проекта «Открой#Моспром». В общей сложности в нем приняли участие более 3 тысяч человек. Таким образом, за неделю на 20 столичных производствах побывали 1,7 тысячи человек. И свыше 1,5 тысячи состязались в интеллектуальной игре, посвященной работе промышленного сектора города», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В интеллектуальном батле «Квиз, плиз!» приняли участие 229 команд: 54 из них играли офлайн, а 175 – онлайн. Один из этапов состязания был посвящен 100-летию конструкторского бюро «Туполев».

Некоторые экскурсии провели известные персоны. Телеведущий Сергей Малоземов сопровождал всех желающих по предприятиям столичной особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Посетители увидели, как создают знаменитые оранжевые чемоданчики скорой помощи на предприятии «Медплант», шьют ботинки и туфли в компании «Ортомода», а также печатают детали на 3D-принтере на предприятии «Аддитивный инжиниринг». Историк архитектуры и искусства Сергей Кузнецов побывал с участниками в ведущем техническом вузе России в области высоких технологий — Московском институте электронной техники — и на производстве микросхем «Микрон».

«Благодаря посещению одного из старейших двигателестроительных предприятий «Салют» я глубже изучил роль литья в производственной цепочке, о чем ранее знал только понаслышке. Во время экскурсии «Открой#Моспром» на научно-производственном предприятии «Темп» мне удалось встретиться с конструктором двигателя для «Бурана». Очень интересно было пообщаться с ним, ведь то, что он разрабатывал, я собирал, будучи слесарем механосборочных работ», – поделился один из участников проекта.