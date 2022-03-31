В Минобороны России ответили на заявления Зеленского о минировании Чёрного моря

Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном море более 400 якорных мин.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, опровергая утверждения президента «незалежной» Владимира Зеленского о том, что Россия якобы минирует Чёрное море.

По словам генерал-майора, в рамках «гастрольного тура» по парламентам западных стран в целях сбора оружия для «защиты Европы и демократии» Зеленский, выступая перед депутатами норвежского парламента, обвинил нашу страну в «минировании моря» и блокировании иностранных судов в украинских портах.

«С учётом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, сообщаем, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Чёрного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Чёрном море – 370 и в Азовском – 50», – подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также пояснил, что в результате шторма в Чёрном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у примерно 10 украинских мин. С тех пор эти мины под воздействием ветра и поверхностных течений свободно дрейфовали в западной части Чёрного моря в южном направлении, рассказал он.

Как напомнил Конашенков, одна из украинских мин недавно была обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая – нейтрализована в румынских территориальных водах.

«Где сейчас дрейфуют оставшиеся украинские мины, знать никто не может. Тем более руководство киевским националистическим режимом, которое своими преступными действиями создало прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран», – заявил представитель Минобороны.

Как ранее сообщал «Эксперт», Минобороны подвело итоги спецоперации за прошедшие сутки. По данным российского военного ведомства, вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные топливные базы в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, откуда топливо поставлялось украинской группировке войск на Донбассе.

Наша авиация нанесла удары по 52 военным объектам Украины, в том числе по четырём командным пунктам, одному ЗРК С-300 и одному ЗРК «Бук-М1», двум реактивным системам залпового огня, складу боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, двум складам горюче-смазочных материалов и 38 опорным пунктам и районам сосредоточения военной техники. За прошедшие сутки системы ПВО сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, среди которых оказался и один «Байрактар -TB2».