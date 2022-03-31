В МВФ заявили о риске ослабления доллара

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times признала ослабление глобального влияния доллара из-за санкций против России.

«Доллар останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна», — считает эксперт. Она отметила, что процесс уже начался и он заметен.

Если и далее количество операций с другими валютами в мировой торговле будет расти, то это приведет к диверсификации резервов национальных центральных банков, отметила Гопинат. Однако, по ее мнению, ослабление доллара будет постепенным, в среднесрочной перспективе наибольшим спросом будет пользоваться все-таки американская валюта.

Гопинат также обратила внимание на усиление цифровых и криптовалют, что ставит вопрос о международном регулировании.

Западные страны ввели новые санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном они затронули банковский сектор и высокотехнологичные продукты. Крупнейшие мировые бренды объявили о приостановке работы в стране.

В ответ президент России Владимир Путин поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать расчеты в российской валюте за газ с Евросоюзом и другими странами, которые ввели ограничительные меры. Объемы поставок и принципы ценообразования останутся прежними.