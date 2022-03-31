В России введут мораторий на банкротства по заявлениям кредиторов

В России с 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов. Он будет действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов)», — пояснили в правительстве.

Как отметил на заседании кабмина Михаил Мишустин, мораторий позволит должникам справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая бизнес и не увольняя сотрудников.

Ранее «Эксперт» писал, что с осени 2020 года в России действуют поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», дающие возможность должникам без обращения в суд получить освобождение от непосильных для них долгов. Данные поправки предоставляют возможность физическим лицам и ИП осуществить упрощенный процесс банкротства без привлечения финансового управляющего и судебного органа. Необходимо, чтобы в отношении задолжавшего лица было завершено исполнительное производство по взысканию обязательств по причине неимения у него активов, которые могли бы арестовать судебные приставы. Такая возможность предусмотрена только для тех, чьи долги составляют от 50 000 до 500 000 рублей.