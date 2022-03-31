В Санкт-Петербурге курьеров заменят дроны

Компания «Флай Дрон» и ПАО «НПО «Алмаз» подписали соглашение с Комитетом по транспорту и Комитетом информатизации и связи Санкт-Петербурга о совместном участии в пилотном проекте создания городской инфраструктуры для полетов беспилотных воздушных судов.
Документ подразумевает возможность отработки и тестирования носителей, технологий и инфраструктуры для совершения полетов беспилотников непосредственно над территорией города, чего нет пока в других регионах России. Экономика страны нуждается в прорывных технологиях доставки в городской среде по воздуху с помощью БВС.
Прорыв в балтийское небо
Теперь владельцы беспилотников смогут легально осуществлять согласованные и наблюдаемые полеты, а городские власти Санкт-Петербурга получат возможность верифицировать пользователей воздушного пространства, оперативно согласовывать их электронные запросы на полеты, а также иметь в распоряжении весь необходимый функционал цифровых технологий для рассмотрения и одобрения подобных запросов, а также для построения 3D маршрутов.
Отдельно стоит обратить внимание, что реализуемое в рамках совместного проекта техническое решение позволяет в режиме онлайн видеть полную авиационную обстановку в небе над Северной Пальмирой. Под контролем будут как пилотируемые воздушные суда, так и беспилотники. Тем же, кто опасается, что если дронам в будущем разрешат летать в городе, то рано или поздно начнутся «совершать жесткие посадки» на головы людей, стоит расслабиться. Система кратно повышает безопасность использования городского воздушного пространства. Дронопада не будет.
Созданная цифровая платформа предоставит возможность владельцам беспилотникам не просто совершать полеты для собственного удовольствия, а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. То есть, например, реально зарабатывать на доставке и других работах, которые способна выполнять беспилотная авиация. Прецедентов создания такого маркетплейса в России пока не было.
В итоге сервис позволит не просто мотивировать рост авиационного самосознания и стремление к обучению нынешних увлеченных небом внешних пилотов, но и сформирует важный и необходимый сейчас рынок профессиональных услуг с использованием БВС. Создается настоящая зона аэромобильности. Она пока охватывает район Горелово с дальнейшим распространением внутри городской среды. Полетная логистика в ней максимально упрощена.
В числе антисанкционным мер правительство России совершенно неслучайно предоставило уникальные преференции предприятиям, работающим в сфере IT. Именно здесь у нас есть разработки не только не уступающие, но и превосходящие западные. Реализуемые в Санкт-Петербурге решения являются наглядным доказательством справедливости данного тезиса.
На рынок выводятся уникальный микс из «беспилотных» и информационных технологий. Все процедуры, связанные с полетом, для участников проекта сокращены по времени и автоматизированы. По сути, для того, чтобы «полетать», помимо, собственно, летательного аппарата, достаточно будет иметь лишь гаджет с выходом в интернет. Предполагается, что рассмотрение заявок будет занимать не более одного дня.
Стоит отметить, что в последние годы именно Санкт-Петербург находится на гребне «беспилотной» волны. Чего стоит только создание высокоточной 3D модели Исаакиевского собора с разрешением съемки менее 1 см/ пикс, в ходе которого с коптеров ГК «Геоскан» было сделано более 50 тысяч фотографий. В городе регулярно проходят ориентированные на широкую публику шоу дронов, которые превосходят многие зарубежные аналоги. Наиболее запоминающимся было, пожалуй, воздушное представление, приуроченное к 75-летию Победы.
В нем приняло участие более 2 тысяч беспилотников, последовательно составивших надпись «2020 год — год памяти и славы», логотип 75-летия Победы, узнаваемую фигуру комбата, поднимающего бойцов в атаку. Теперь, похоже, настает время для более приземленного использования БВС.
Полет на полмиллиона
Сейчас процедура запуска беспилотника представляет собой довольно сложный для обычного человека процесс согласований и получения разрешений. Для начала БВС, если оно весит больше 150 г, но меньше 30 кг, нужно поставить на учет. А если больше 30 кг — зарегистрировать. Занимается этим Росавиация. На сайте ведомства есть соответствующий раздел. Процедура описана пошагово. Также доступна регистрация через Госуслуги.
Предоставлять в органы управления воздушным движением плана полета и получение разрешения на использование воздушного пространства для беспилотников весом до 30 кг не требуется лишь в том случае, если полет выполняется днем на высоте ниже 150 м в пределах прямой видимости оператора. Но это касается лишь полетов вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов государственной и экспериментальной авиации, запретных зон и прочих зон ограничения полетов, мест проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований. Также полет должен проходить на удалении не менее 5 км от контрольных точек неуправляемых воздушных гаваней и просто посадочных площадок.
Для того, чтобы поднять в воздух аппарат тяжелее от 0,15 до 30 кг во всех прочих обстоятельствах, нужно в большинстве случаев сперва оформить согласование в региональных органах исполнительной власти или местного самоуправления (точные регламенты, конкретная инстанция и сроки могут отличаться от региона к региону), а потом, предъявив его, получить разрешение на использование воздушного пространства и утвердить план полета за 3-5 дней в одном из подразделений ГК ОрВД — региональном или главном центре.
Непосредственно перед полетом и после его окончания нужно находится на связи с центром. За несоблюдение правил грозят существенные штрафы – от 30 до 500 тысяч рублей. Можно и вовсе лишится дорогостоящей техники. В случае, если случится ЧП и будут пострадавшие, нарушитель рискует оказаться за решеткой.
Кстати, если беспилотник весит более 30 кг, то в контексте полета он практически приравнен к обычному воздушному судну со всеми вытекающими последствиями. Оператору, помимо всего прочего, потребуется сертификат летной годности, а также свидетельство внешнего пилота. Для коммерческой эксплуатации беспилотных воздушных судов также потребуются разрешения, сертификаты, лицензии, руководство по производству полетов, юрлицо или ИП.
Такие правила зафиксированы в законодательстве в интересах безопасности. Причём, как с точки зрения возможных авиапроисшествий, так и в силу, например, антитеррористических причин. Рациональное зерно в данном подходе, пожалуй, есть. За рубежом беспилотники тоже мало где могут летать совсем уж свободно.
Но только все эти разрешительно-согласовательные процедуры занимают достаточно много времени и отнимают немало сил. В этом есть определенный смысл, так как в руках злоумышленника или просто неумелого пилота БВС может представлять опасность. Но для начала массовой коммерческой эксплуатации беспилотников с целью доставки грузов или проведения воздушных съемок действующие правила подспорьем, мягко говоря, не являются. Впрочем, реализуемый петербургскими властями проект становится настоящим выходом из ситуации.
Полетаем по-питерски
Ключевое техническое решение, разработанное компанией «Флай Дрон», предоставляет любому человеку или юридическому лицу, желающему запустить в зоне БВС с той или иной, но не нарушающей закон целью, ряд сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полета.
«Нами сформирована цифровая платформа, в интерфейсе которой предусмотрено направление заявки на полет в органы воздушного движения и Комитет по транспорту и, собственно, оперативного согласование той миссии, которую должно выполнить беспилотное воздушное судно, со всеми заинтересованными структурами и органами власти. План полета по точкам геолокации можно подготовить буквально пальцем на экране планшета. Кроме того, пользователь в результате пилотирования данной зоны получит 3D-маршрутизацию. Одновременно сам оператор беспилотника, осуществляющий полет, страхуется на случай форс-мажора», — рассказал «Эксперту» один из основателей и член совета директоров компании «Флай Дрон» Никита Данилов. Система включает в себя и сервис по онлайн подбору страхового покрытия и моментальное оформление полиса.
Он пояснил, что благодаря предложенному компанией IT-решению, появляется возможность быстрой регистрации, осуществляется формирование в картографическом сервисе запроса на полет БВС. Инстанция для согласования полета будет определяться автоматически, исходя из геопозиционирования пользователя. Предусмотрено страхование его ответственности в соответствии с Воздушным кодексом РФ. Для авторизации система предложит пользователю автоматически перейти на портал Госуслуги и внести все необходимые данные. Это сделает его прозрачным и понятным пользователем для всех регуляторов.
Непосредственно заявку на план полета можно будет сформировать с помощью упрощенного пользовательского интерфейса, что поможет значительно сэкономить время. Результаты рассмотрения заявок на выдачу разрешений об использовании воздушного пространства будут приходить от Комитета по транспорту в автоматизированном режиме.
«В ближайшем будущем в рамках проекта каждый житель Петербурга не только может подать заявку на полет, но и участвовать в своеобразном маркетплейсе, предлагая себя как исполнителя или заказчика. Тоже самое могут сделать и компании, которые готовы там летать в рамках пилотирования миссий по доставке, а также мониторингу по заказу городских властей и иным технически доступным миссиям», — отметил Никита Данилов. Стоит отметить, что пока и в России, и за ее пределами гражданские БВС чаще всего используются для осуществления аэрофотосъемки в целях мониторинга, выполнения замеров, 3D-моделирования рельефа и сооружений.
«На территории Санкт-Петербурга уже установлены и тестируются системы первичной и вторичной радиолокации, благодаря которым беспилотники постоянно находятся под контролем из центра городского мониторинга воздушного пространства. Технические решения для этого предложило НПО «Алмаз» при участии Комитета по транспорту Санкт-Петербурга», — констатировал основатель и член совета директоров «Флай Дрон».
Вот коптер пролетел
Важным моментом в работе данных систем радиолокации является оснащение БВС транспондерами, позволяющими контролировать их полет. Стоит отметить, что ранее, в июле 2021 года, в испытаниях зоны аэромобильности принимало участие конструкторское бюро «ВТ-Технологии», выделившееся из «Вертолетов России». По словам заместителя генерального директора по эксплуатации и летной работе Андрея Панасюка, в ходе экспериментальных полетов выяснилось, что и авиадиспетчеры и пилоты других воздушных судов видят беспилотники, внешние пилоты БВС также друг друга видят, и даже на сайте Flightradar с телефона можно наблюдать за происходящим в воздушном пространстве зоны.
«Саму по себе систему “бронирования воздуха” для беспилотников мы отработали, она жизнеспособна. Это то, чем занимался “Флай дрон”. С точки зрения применения транспондеров на БВС также результат положительный. Все работает. Но пока на законодательном уровне внедрение транспондеров никак не отрегулировано», — рассказал «Эксперту» Андрей Панасюк.
Создание аэрокластера, где контроль за воздушным движением осуществляется с использованием новых технологий, стало возможным именно в городе на Неве, помимо прочего, благодаря тому, что полеты любых воздушных судов там не ограничиваются столь жестко, как, например, в Москве. В Первопрестольной ниже 8100 метров летать нельзя вообще. Исключение — специальные разовые разрешения. Еще одним способствующим санкт-петербургской аэромобильности фактором стало отсутствие в там такого же большого, как в столице РФ, количества запретных зон вокруг особо охраняемых объектов.
«В текущем виде санкт-петербургская зона является первой в стране, а, учитывая наличие радиолокационной картинки, то, возможно, и первой в мире. Мы уже презентовали этот проект на выставке в Абу-Даби и получили колоссальный интерес от правительства ОАЭ. Сейчас мы находимся в переговорах с несколькими локальными структурами», — подчеркнул Никита Данилов, уточнив, что компания не занимается непосредственно получением разрешения на использование воздушного пространства у национального провайдера аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и акцептованием плана полета, поскольку это происходит в автоматическом режиме.
Между тем, именно взаимодействие с органами, отвечающими за организацию воздушного движения и взимающими с пользователей воздушного пространства РФ аэронавигационные сборы, всегда вызывало в контексте коммерческой беспилотной авиации больше всего вопросов.
«Никаких финансовых отчислений со сборов за использование воздушного пространства мы не получаем. Компания лишь сделала программное обеспечение, обслуживающее процесс взаимодействия операторов дрона с органами Единой системы ОрВД и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Зарабатывать мы планируем на том, что пользователи будут работать в нашем интерфейсе, заметно облегчающем им жизнь, а главное для нас развитие рынка предоставления услуг с помощью БВС и именно на это нацелен наш коммерческий продукт FlyMarket. Коррупционной составляющей, о которой любят поговорить злые языки в контексте беспилотных проектов с госучастием, тут физически нет. Наоборот, мы планируем бесплатно предложить всем властям городских агломераций РФ использовать наш сервис», — акцентировал внимание Данилов.
Стоит отметить, что структура «Флай Дрон» такова: блокирующим пакетом в 25% владеет ООО «РТ-развитие бизнеса», подконтрольное в свою очередь ГК «Ростех». 24,9% — ООО «Ера-транспортные решения», принадлежащее известной предпринимательнице Екатерине Лапшиной, которую в бизнес-кругах называют «девушкой на миллиард». 35,07% — у основателя компании Никиты Данилова, а 15,03% — у его партнера Александра Каниовского. Уставной капитал предприятия составляет более 74 млн рублей.
Двое последних до начала 2020 года являлись топ-менеджерами Госкорпорации по организации воздушного движения, но уволились оттуда прежде, чем начать свой проект и найти поверивших в него инвесторов. Между тем, конкуренция на рынке использования БВС уже сейчас весьма высока.
На днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по внедрению бепилотных воздушных систем пяти регионах страны. Участие в этом примут Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там будут действовать особые условия регулирования —– экспериментальные правовые режимы по эксплуатации БВС.
Лети, дрон, лети
На самом деле, доставка беспилотниками товаров — это реальная потребность рынка интернет-торговли, которую пока просто некому закрыть в силу сложных правил игры.
«Рынок интернет-торговли растет огромными темпами. Эксперты утверждают, что к 2026 году он составит более 11 трлн рублей. Вопросы логистики, доставки товаров потребителю уже сегодня стоят очень остро. У нас города задыхаются в пробках, зарплата курьера сегодня сопоставима с зарплатой квалифицированного инженера, при этом, курьеров не хватает катастрофически. Поэтому многие компании в мире экспериментируют с доставкой легких товаров в руки покупателю посредством беспилотников. Это пока сложно сделать в мегаполисах, но в городских агломерациях такие перевозки вполне реальны. Беспилотники могут делать это быстро и гибко», — рассказал «Эксперту» генеральный директор объединяющей участников рынка беспилотной авиации России профессиональной Ассоциации «AERONEXT» Глеб Бабинцев.
«Программа городской аэромобильности, которая развивается в Питере – это, наверное, один из первых шагов в России в сторону отработки технологий городской беспилотной аэрологистки. Конечно, аэромобильность не является полноценной заменой обычным курьерам, потому что технически доставку дроном прямо в окно многоэтажки пока не обеспечить. Но доставка между складами и магазинами — это то, что скоро реально заменит наземный транспорт», — считает Глеб Бабинцев.
Говоря о разнице между санкт-петербургской зоной аэромобильности и, например, получившем в последнее время широкую известность проектом «Цифровой песочницы» для беспилотников, реализуемым в Томской области, Глеб Бабинцев отметил, что там, по его мнению, пока не предполагается решения большого комплекса вопросов, связанных с полетами в городе. Аналогичная ситуация и в других указанных в постановлении кабмина регионах.
Городская аэромобильность — это особые требования к надежности беспилотника, к его киберзащите от случайных помех и намеренных перехватов управления, это огромная задача координации маршрутов и наблюдения каждого полета в реальном времени, это отсутствие резервных посадочных площадок, обратил внимание эксперт.
«В будущем, вероятно, приспособят крыши жилых домов, но сейчас два сценария: или доставка клиенту в частный дом или между площадками складов. Специфика полетов в городе требует цифровой среды планирования и координации многих субъектов, этим и занимается “Флай Дрон”», — подчеркнул гендиректор «AERONEXT».
«Мы с большой надеждой смотрим на программу создания зоны аэромобильности в Санкт-Петербурге и считаем, что любой опыт, который будет получен там, окажется позитивным. Тем более, что в проект входят серьезные участники», — заметил Глеб Бабинцев.
Беспилотный пилотный проект
Между тем, витающими в воздухе Северной Пальмиры идеями и предлагаемыми там же решениями заинтересовались уже и в Москве. «Флай Дрон» давно получил статус резидента Фонда «Сколково», у руководства которого есть планы по созданию в московском регионе зоны, похожей по своим задачам на санкт-петербургский пилотный проект.
«Технологии, выведенные на рынок “Флай Дроном”, безусловно, перспективны, поскольку разработанная платформа позволяет осуществлять быструю логистику и быстро получить возможность для полета и предоставления сервиса по транспортировке и доставке. Узкое место, сдерживающее развитие данного рынка, которые помогают расшить наработки компании — это регуляторные ограничения», — сообщил «Эксперту» вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный̆ директор кластера передовых производственных технологий Алексей Беляков.
По его словам, Фонд при поддержке правительства Москве делает в Сколково зону, которая позволит управлять беспилотниками в сетях 5G. «В условиях городской застройки вопросы безопасности выходят на первое место. Важно постоянно иметь с дроном связь. Понимать, что за дрон, куда он летит, какой груз везет. Очевидно, что это нужно делать в какой-то уже имеющейся инфраструктуре. По пути использования сетей 5G для контроля воздушного пространства идет весь мир. В России это будет первый эксперимент такого рода. Функционал IT-платформы “Флай Дрона” может быть использован при его реализации», — заметил Алексей Беляков.
Еще одним участником проекта в Сколково может стать вышеупомянутый «Геоскан». «Компания «ФлайДрон» сконцентрируется на отработке своего продукта, позволяющего зарегистрировать пользователя и его БВС, определить условия планируемого полета беспилотника, визуально указать маршрут полета с учетом актуальной аэронавигационной информации, сформировать представление на установление временного/местного режима полета и сам план полета, после чего направить их в автоматически определенные инстанции на согласование. “Геоскан” может отвечать за поддержку сервиса по воздушному мониторингу с использованием линейки беспилотников собственного производства, оснащенным целым спектром полезных нагрузок: фото-, видео-, тепло-, мультиспектральные камеры, лидары и магнитометры. Таким образом, взаимодействие компаний будет связано с системой управления воздушным движением беспилотных летательных аппаратов: одна компания будет обслуживать эту систему, другая — ее использовать», — пояснил «Эксперту» то, как могут распределиться роли участников, заместитель директора ГК «Геоскан» по стратегическим проектам Андрей Грудев.
По информации «Эксперта», при создании сколковской зоны будет использоваться нормативно-правовая база 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Вопрос прорабатывается с Росавиацией и спецслужбами.