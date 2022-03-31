В Санкт-Петербурге курьеров заменят дроны

Компания «Флай Дрон» и ПАО «НПО «Алмаз» подписали соглашение с Комитетом по транспорту и Комитетом информатизации и связи Санкт-Петербурга о совместном участии в пилотном проекте создания городской инфраструктуры для полетов беспилотных воздушных судов.

Документ подразумевает возможность отработки и тестирования носителей, технологий и инфраструктуры для совершения полетов беспилотников непосредственно над территорией города, чего нет пока в других регионах России. Экономика страны нуждается в прорывных технологиях доставки в городской среде по воздуху с помощью БВС.

Теперь владельцы беспилотников смогут легально осуществлять согласованные и наблюдаемые полеты, а городские власти Санкт-Петербурга получат возможность верифицировать пользователей воздушного пространства, оперативно согласовывать их электронные запросы на полеты, а также иметь в распоряжении весь необходимый функционал цифровых технологий для рассмотрения и одобрения подобных запросов, а также для построения 3D маршрутов.



Отдельно стоит обратить внимание, что реализуемое в рамках совместного проекта техническое решение позволяет в режиме онлайн видеть полную авиационную обстановку в небе над Северной Пальмирой. Под контролем будут как пилотируемые воздушные суда, так и беспилотники. Тем же, кто опасается, что если дронам в будущем разрешат летать в городе, то рано или поздно начнутся «совершать жесткие посадки» на головы людей, стоит расслабиться. Система кратно повышает безопасность использования городского воздушного пространства. Дронопада не будет.

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Созданная цифровая платформа предоставит возможность владельцам беспилотникам не просто совершать полеты для собственного удовольствия, а предложить себя в качестве аутентифицированного Госуслугами исполнителя по размещенным в системе заказам с возможностью защищенных расчетов. То есть, например, реально зарабатывать на доставке и других работах, которые способна выполнять беспилотная авиация. Прецедентов создания такого маркетплейса в России пока не было.

В итоге сервис позволит не просто мотивировать рост авиационного самосознания и стремление к обучению нынешних увлеченных небом внешних пилотов, но и сформирует важный и необходимый сейчас рынок профессиональных услуг с использованием БВС. Создается настоящая зона аэромобильности. Она пока охватывает район Горелово с дальнейшим распространением внутри городской среды. Полетная логистика в ней максимально упрощена.

В числе антисанкционным мер правительство России совершенно неслучайно предоставило уникальные преференции предприятиям, работающим в сфере IT. Именно здесь у нас есть разработки не только не уступающие, но и превосходящие западные. Реализуемые в Санкт-Петербурге решения являются наглядным доказательством справедливости данного тезиса.

На рынок выводятся уникальный микс из «беспилотных» и информационных технологий. Все процедуры, связанные с полетом, для участников проекта сокращены по времени и автоматизированы. По сути, для того, чтобы «полетать», помимо, собственно, летательного аппарата, достаточно будет иметь лишь гаджет с выходом в интернет. Предполагается, что рассмотрение заявок будет занимать не более одного дня.

Стоит отметить, что в последние годы именно Санкт-Петербург находится на гребне «беспилотной» волны. Чего стоит только создание высокоточной 3D модели Исаакиевского собора с разрешением съемки менее 1 см/ пикс, в ходе которого с коптеров ГК «Геоскан» было сделано более 50 тысяч фотографий. В городе регулярно проходят ориентированные на широкую публику шоу дронов, которые превосходят многие зарубежные аналоги. Наиболее запоминающимся было, пожалуй, воздушное представление, приуроченное к 75-летию Победы.

В нем приняло участие более 2 тысяч беспилотников, последовательно составивших надпись «2020 год — год памяти и славы», логотип 75-летия Победы, узнаваемую фигуру комбата, поднимающего бойцов в атаку. Теперь, похоже, настает время для более приземленного использования БВС.

Полет на полмиллиона

Сейчас процедура запуска беспилотника представляет собой довольно сложный для обычного человека процесс согласований и получения разрешений. Для начала БВС, если оно весит больше 150 г, но меньше 30 кг, нужно поставить на учет. А если больше 30 кг — зарегистрировать. Занимается этим Росавиация. На сайте ведомства есть соответствующий раздел. Процедура описана пошагово. Также доступна регистрация через Госуслуги.

Предоставлять в органы управления воздушным движением плана полета и получение разрешения на использование воздушного пространства для беспилотников весом до 30 кг не требуется лишь в том случае, если полет выполняется днем на высоте ниже 150 м в пределах прямой видимости оператора. Но это касается лишь полетов вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов государственной и экспериментальной авиации, запретных зон и прочих зон ограничения полетов, мест проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований. Также полет должен проходить на удалении не менее 5 км от контрольных точек неуправляемых воздушных гаваней и просто посадочных площадок.



Для того, чтобы поднять в воздух аппарат тяжелее от 0,15 до 30 кг во всех прочих обстоятельствах, нужно в большинстве случаев сперва оформить согласование в региональных органах исполнительной власти или местного самоуправления (точные регламенты, конкретная инстанция и сроки могут отличаться от региона к региону), а потом, предъявив его, получить разрешение на использование воздушного пространства и утвердить план полета за 3-5 дней в одном из подразделений ГК ОрВД — региональном или главном центре.

Непосредственно перед полетом и после его окончания нужно находится на связи с центром. За несоблюдение правил грозят существенные штрафы – от 30 до 500 тысяч рублей. Можно и вовсе лишится дорогостоящей техники. В случае, если случится ЧП и будут пострадавшие, нарушитель рискует оказаться за решеткой.

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Кстати, если беспилотник весит более 30 кг, то в контексте полета он практически приравнен к обычному воздушному судну со всеми вытекающими последствиями. Оператору, помимо всего прочего, потребуется сертификат летной годности, а также свидетельство внешнего пилота. Для коммерческой эксплуатации беспилотных воздушных судов также потребуются разрешения, сертификаты, лицензии, руководство по производству полетов, юрлицо или ИП.

Такие правила зафиксированы в законодательстве в интересах безопасности. Причём, как с точки зрения возможных авиапроисшествий, так и в силу, например, антитеррористических причин. Рациональное зерно в данном подходе, пожалуй, есть. За рубежом беспилотники тоже мало где могут летать совсем уж свободно.

Но только все эти разрешительно-согласовательные процедуры занимают достаточно много времени и отнимают немало сил. В этом есть определенный смысл, так как в руках злоумышленника или просто неумелого пилота БВС может представлять опасность. Но для начала массовой коммерческой эксплуатации беспилотников с целью доставки грузов или проведения воздушных съемок действующие правила подспорьем, мягко говоря, не являются. Впрочем, реализуемый петербургскими властями проект становится настоящим выходом из ситуации.

Полетаем по-питерски

Ключевое техническое решение, разработанное компанией «Флай Дрон», предоставляет любому человеку или юридическому лицу, желающему запустить в зоне БВС с той или иной, но не нарушающей закон целью, ряд сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полета.

«Нами сформирована цифровая платформа, в интерфейсе которой предусмотрено направление заявки на полет в органы воздушного движения и Комитет по транспорту и, собственно, оперативного согласование той миссии, которую должно выполнить беспилотное воздушное судно, со всеми заинтересованными структурами и органами власти. План полета по точкам геолокации можно подготовить буквально пальцем на экране планшета. Кроме того, пользователь в результате пилотирования данной зоны получит 3D-маршрутизацию. Одновременно сам оператор беспилотника, осуществляющий полет, страхуется на случай форс-мажора», — рассказал «Эксперту» один из основателей и член совета директоров компании «Флай Дрон» Никита Данилов. Система включает в себя и сервис по онлайн подбору страхового покрытия и моментальное оформление полиса.

Он пояснил, что благодаря предложенному компанией IT-решению, появляется возможность быстрой регистрации, осуществляется формирование в картографическом сервисе запроса на полет БВС. Инстанция для согласования полета будет определяться автоматически, исходя из геопозиционирования пользователя. Предусмотрено страхование его ответственности в соответствии с Воздушным кодексом РФ. Для авторизации система предложит пользователю автоматически перейти на портал Госуслуги и внести все необходимые данные. Это сделает его прозрачным и понятным пользователем для всех регуляторов.

Непосредственно заявку на план полета можно будет сформировать с помощью упрощенного пользовательского интерфейса, что поможет значительно сэкономить время. Результаты рассмотрения заявок на выдачу разрешений об использовании воздушного пространства будут приходить от Комитета по транспорту в автоматизированном режиме.

«В ближайшем будущем в рамках проекта каждый житель Петербурга не только может подать заявку на полет, но и участвовать в своеобразном маркетплейсе, предлагая себя как исполнителя или заказчика. Тоже самое могут сделать и компании, которые готовы там летать в рамках пилотирования миссий по доставке, а также мониторингу по заказу городских властей и иным технически доступным миссиям», — отметил Никита Данилов. Стоит отметить, что пока и в России, и за ее пределами гражданские БВС чаще всего используются для осуществления аэрофотосъемки в целях мониторинга, выполнения замеров, 3D-моделирования рельефа и сооружений.

«На территории Санкт-Петербурга уже установлены и тестируются системы первичной и вторичной радиолокации, благодаря которым беспилотники постоянно находятся под контролем из центра городского мониторинга воздушного пространства. Технические решения для этого предложило НПО «Алмаз» при участии Комитета по транспорту Санкт-Петербурга», — констатировал основатель и член совета директоров «Флай Дрон».

Вот коптер пролетел

Важным моментом в работе данных систем радиолокации является оснащение БВС транспондерами, позволяющими контролировать их полет. Стоит отметить, что ранее, в июле 2021 года, в испытаниях зоны аэромобильности принимало участие конструкторское бюро «ВТ-Технологии», выделившееся из «Вертолетов России». По словам заместителя генерального директора по эксплуатации и летной работе Андрея Панасюка, в ходе экспериментальных полетов выяснилось, что и авиадиспетчеры и пилоты других воздушных судов видят беспилотники, внешние пилоты БВС также друг друга видят, и даже на сайте Flightradar с телефона можно наблюдать за происходящим в воздушном пространстве зоны.

«Саму по себе систему “бронирования воздуха” для беспилотников мы отработали, она жизнеспособна. Это то, чем занимался “Флай дрон”. С точки зрения применения транспондеров на БВС также результат положительный. Все работает. Но пока на законодательном уровне внедрение транспондеров никак не отрегулировано», — рассказал «Эксперту» Андрей Панасюк.

Создание аэрокластера, где контроль за воздушным движением осуществляется с использованием новых технологий, стало возможным именно в городе на Неве, помимо прочего, благодаря тому, что полеты любых воздушных судов там не ограничиваются столь жестко, как, например, в Москве. В Первопрестольной ниже 8100 метров летать нельзя вообще. Исключение — специальные разовые разрешения. Еще одним способствующим санкт-петербургской аэромобильности фактором стало отсутствие в там такого же большого, как в столице РФ, количества запретных зон вокруг особо охраняемых объектов.

«В текущем виде санкт-петербургская зона является первой в стране, а, учитывая наличие радиолокационной картинки, то, возможно, и первой в мире. Мы уже презентовали этот проект на выставке в Абу-Даби и получили колоссальный интерес от правительства ОАЭ. Сейчас мы находимся в переговорах с несколькими локальными структурами», — подчеркнул Никита Данилов, уточнив, что компания не занимается непосредственно получением разрешения на использование воздушного пространства у национального провайдера аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и акцептованием плана полета, поскольку это происходит в автоматическом режиме.

Между тем, именно взаимодействие с органами, отвечающими за организацию воздушного движения и взимающими с пользователей воздушного пространства РФ аэронавигационные сборы, всегда вызывало в контексте коммерческой беспилотной авиации больше всего вопросов.

«Никаких финансовых отчислений со сборов за использование воздушного пространства мы не получаем. Компания лишь сделала программное обеспечение, обслуживающее процесс взаимодействия операторов дрона с органами Единой системы ОрВД и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Зарабатывать мы планируем на том, что пользователи будут работать в нашем интерфейсе, заметно облегчающем им жизнь, а главное для нас развитие рынка предоставления услуг с помощью БВС и именно на это нацелен наш коммерческий продукт FlyMarket. Коррупционной составляющей, о которой любят поговорить злые языки в контексте беспилотных проектов с госучастием, тут физически нет. Наоборот, мы планируем бесплатно предложить всем властям городских агломераций РФ использовать наш сервис», — акцентировал внимание Данилов.

Стоит отметить, что структура «Флай Дрон» такова: блокирующим пакетом в 25% владеет ООО «РТ-развитие бизнеса», подконтрольное в свою очередь ГК «Ростех». 24,9% — ООО «Ера-транспортные решения», принадлежащее известной предпринимательнице Екатерине Лапшиной, которую в бизнес-кругах называют «девушкой на миллиард». 35,07% — у основателя компании Никиты Данилова, а 15,03% — у его партнера Александра Каниовского. Уставной капитал предприятия составляет более 74 млн рублей.

Двое последних до начала 2020 года являлись топ-менеджерами Госкорпорации по организации воздушного движения, но уволились оттуда прежде, чем начать свой проект и найти поверивших в него инвесторов. Между тем, конкуренция на рынке использования БВС уже сейчас весьма высока.

На днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по внедрению бепилотных воздушных систем пяти регионах страны. Участие в этом примут Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там будут действовать особые условия регулирования —– экспериментальные правовые режимы по эксплуатации БВС.

Лети, дрон, лети

На самом деле, доставка беспилотниками товаров — это реальная потребность рынка интернет-торговли, которую пока просто некому закрыть в силу сложных правил игры.

«Рынок интернет-торговли растет огромными темпами. Эксперты утверждают, что к 2026 году он составит более 11 трлн рублей. Вопросы логистики, доставки товаров потребителю уже сегодня стоят очень остро. У нас города задыхаются в пробках, зарплата курьера сегодня сопоставима с зарплатой квалифицированного инженера, при этом, курьеров не хватает катастрофически. Поэтому многие компании в мире экспериментируют с доставкой легких товаров в руки покупателю посредством беспилотников. Это пока сложно сделать в мегаполисах, но в городских агломерациях такие перевозки вполне реальны. Беспилотники могут делать это быстро и гибко», — рассказал «Эксперту» генеральный директор объединяющей участников рынка беспилотной авиации России профессиональной Ассоциации «AERONEXT» Глеб Бабинцев.

«Программа городской аэромобильности, которая развивается в Питере – это, наверное, один из первых шагов в России в сторону отработки технологий городской беспилотной аэрологистки. Конечно, аэромобильность не является полноценной заменой обычным курьерам, потому что технически доставку дроном прямо в окно многоэтажки пока не обеспечить. Но доставка между складами и магазинами — это то, что скоро реально заменит наземный транспорт», — считает Глеб Бабинцев.

Говоря о разнице между санкт-петербургской зоной аэромобильности и, например, получившем в последнее время широкую известность проектом «Цифровой песочницы» для беспилотников, реализуемым в Томской области, Глеб Бабинцев отметил, что там, по его мнению, пока не предполагается решения большого комплекса вопросов, связанных с полетами в городе. Аналогичная ситуация и в других указанных в постановлении кабмина регионах.

Городская аэромобильность — это особые требования к надежности беспилотника, к его киберзащите от случайных помех и намеренных перехватов управления, это огромная задача координации маршрутов и наблюдения каждого полета в реальном времени, это отсутствие резервных посадочных площадок, обратил внимание эксперт.

«В будущем, вероятно, приспособят крыши жилых домов, но сейчас два сценария: или доставка клиенту в частный дом или между площадками складов. Специфика полетов в городе требует цифровой среды планирования и координации многих субъектов, этим и занимается “Флай Дрон”», — подчеркнул гендиректор «AERONEXT».

«Мы с большой надеждой смотрим на программу создания зоны аэромобильности в Санкт-Петербурге и считаем, что любой опыт, который будет получен там, окажется позитивным. Тем более, что в проект входят серьезные участники», — заметил Глеб Бабинцев.

Беспилотный пилотный проект

Между тем, витающими в воздухе Северной Пальмиры идеями и предлагаемыми там же решениями заинтересовались уже и в Москве. «Флай Дрон» давно получил статус резидента Фонда «Сколково», у руководства которого есть планы по созданию в московском регионе зоны, похожей по своим задачам на санкт-петербургский пилотный проект.

«Технологии, выведенные на рынок “Флай Дроном”, безусловно, перспективны, поскольку разработанная платформа позволяет осуществлять быструю логистику и быстро получить возможность для полета и предоставления сервиса по транспортировке и доставке. Узкое место, сдерживающее развитие данного рынка, которые помогают расшить наработки компании — это регуляторные ограничения», — сообщил «Эксперту» вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный̆ директор кластера передовых производственных технологий Алексей Беляков.

По его словам, Фонд при поддержке правительства Москве делает в Сколково зону, которая позволит управлять беспилотниками в сетях 5G. «В условиях городской застройки вопросы безопасности выходят на первое место. Важно постоянно иметь с дроном связь. Понимать, что за дрон, куда он летит, какой груз везет. Очевидно, что это нужно делать в какой-то уже имеющейся инфраструктуре. По пути использования сетей 5G для контроля воздушного пространства идет весь мир. В России это будет первый эксперимент такого рода. Функционал IT-платформы “Флай Дрона” может быть использован при его реализации», — заметил Алексей Беляков.

Еще одним участником проекта в Сколково может стать вышеупомянутый «Геоскан». «Компания «ФлайДрон» сконцентрируется на отработке своего продукта, позволяющего зарегистрировать пользователя и его БВС, определить условия планируемого полета беспилотника, визуально указать маршрут полета с учетом актуальной аэронавигационной информации, сформировать представление на установление временного/местного режима полета и сам план полета, после чего направить их в автоматически определенные инстанции на согласование. “Геоскан” может отвечать за поддержку сервиса по воздушному мониторингу с использованием линейки беспилотников собственного производства, оснащенным целым спектром полезных нагрузок: фото-, видео-, тепло-, мультиспектральные камеры, лидары и магнитометры. Таким образом, взаимодействие компаний будет связано с системой управления воздушным движением беспилотных летательных аппаратов: одна компания будет обслуживать эту систему, другая — ее использовать», — пояснил «Эксперту» то, как могут распределиться роли участников, заместитель директора ГК «Геоскан» по стратегическим проектам Андрей Грудев.

По информации «Эксперта», при создании сколковской зоны будет использоваться нормативно-правовая база 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Вопрос прорабатывается с Росавиацией и спецслужбами.