В совет директоров VK вошли Владимир Габриелян и Александр Айвазов

Первый заместитель генерального директора компании VK Владимир Габриелян и старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов вошли в состав совета директоров холдинга.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В совет директоров VK вошли два топ-менеджера компании. Владимир Габриелян (исполнительный директор) с 2019 года занимает пост первого заместителя генерального директора VK. Александр Айвазов (исполнительный директор), старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK, курирует сделки компании по слиянию и поглощению, а также направление онлайн-образования», — сообщается в пресс-релизе.

Акции VK Group резко выросли после возобновления торгов на Мосбирже во вторник, 29 марта. По итогам сессии на акции поднялись на +72,30% до 510 рублей за бумагу. Акции компании были допущены к торгам после месячного перерыва. Из-за их чрезмерного роста Мосбиржа объявила дискретный аукцион. Режим позволяет проводить торги в период повышенной волатильности, его запускают в случае падения или роста одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса — более 15%.

В декабре прошлого года холдинг Алишера Усманова USM продал свою мажоритарную долю в группе VK (ранее Mail.ru Group, главный актив которой — соцсеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru) страховой компании «Согаз» (находится под контролем «Газпрома»). Сумма сделки, по оценкам наблюдателей, могла исчисляться в диапазоне от 6 до 16 млрд рублей. Новым гендиректором VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.