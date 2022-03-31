Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила оплаты российского газа рублями

Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, оплата поставок природного газа, осуществляемых после 1 апреля 2022 года, недружественными резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности, производится в рублях.

В случае, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, однако покупатель не произвел ее либо произвел в иностранной валюте, не в полном объеме или перевел не на счет «Газпромбанка», который назначен для этих целей уполномоченным банком, поставки предписано прекратить.

Процесс оплаты должен происходить следующим образом: зарубежный покупатель переводит средства на специальный валютный счет в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку газа, после чего уполномоченный банк на основании поручения покупателя осуществляет продажу этой валюты на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ — РТС», зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в «Газпромбанке» рублевый счет.

Обязательство по оплате поставки газа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

«В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим Указом», — отмечается в документе.

Выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями обязательств по оплате поставок российского газа без соблюдения порядка, установленного указом, должна будет правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Уточняется, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня.