Владимир Путин: прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании

В начале мероприятия глава государства неожиданно коснулся актуально сейчас газового вопроса. Речь зашла не о переводе российской авиации на голубое топливо, а о том, что недружественные государства для приобретения отечественного природного газа должны будут открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с них, начиная с 1 апреля будет вестись оплата. И это не первоапрельская шутка.

Перевод расчетов за газ в национальную валюту России стал ответом на санкционное давление. «По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», — констатировал Владимир Путин.

Затем президент перешел к изначально заявленной теме совещания, которое, кстати, было перенесено со среды на четверг, как сообщают источники, близкие к Кремлю, именно потому, что президент накануне очень плотно занимался связанными с экспортом газа вопросами.

Статья по теме: Полетим на всем, что полетит

Во вступительном слове Владимир Путин прямо указал, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия неадекватных санкционных решений западных стран.

«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями из России. По сути, они обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолётов было закрыто воздушное пространство европейских стран», — заявил Владимир Путин, добавив, что оставит в стороне последствия такого решения для самих «западных партнеров», включая репутационные потери и прямые убытки.

Между тем, связанное с Международной ассоциацией воздушного транспорта британское издание Airlines накануне опубликовало обзор положения дел в мировой авиации на фоне обострения ситуации на Украине, в котором признало, что Запад понес существенный ущерб от авиасанкций. Так, проблемы возникли с системой расчётов IATA, основное внимание в рамках которой сейчас вынужденно уделяется обработке возмещений за отменённые или изменённые поездки. Это затронуло клиентов примерно 140 авиакомпаний и многих тысячи туристических агентов по всему миру, а санкции ещё сильнее осложнили обработку этих компенсаций, посетовало издание.



Кроме того, авиаперевозчикам приходится искать маршруты в обход воздушного пространства РФ. Если взять только лишь показатель пассажиро-километров, то закрытие воздушных пространств России и Украины напрямую затронуло 10% объёмов международных рейсов от их общего допандемийного числа.

Пострадали перелеты из Европы в Азию (4,5%), а также из Северной Америки в Азию (3,0%) и на Ближний Восток (4,0%). Маршруты изменены таким образом, что издание опасается возникновения настоящих пробок в воздухе, по мере снятия ковидных ограничений в азиатских странах и увеличения рейсов.

При этом, по оценке Минтранса, на облет России западными авиакомпаниями дополнительно расходуется более 37,5 млн долларов еженедельно, не считая чисто физически возросших в силу удлинения маршрутов отчислений провайдерам аэронавигационного обслуживания. Как писал «Эксперт», при перелете из Лондона в Токио дальность маршрута через Россию составляет 9,5 тысяч км, а при альтернативном варианте — 11,2 тысяч км. Выросло и время полета, подорожали авиабилеты и стоимость перевозки грузов по воздуху.

На Западе такое положение вещей пытаются поставить в вину исключительно России и ее президенту. Однако, как отметил Владимир Путин, «российские компании в полном объёме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше». А вот «западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить».

«Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — подчеркнул президент.

При этом он призвал в текущих сложностях видеть возможности для придания развитию отрасли нового импульса. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России», — обратил внимание участников совещания Владимир Путин. Эта ремарка является более, чем актуальной, так как на многих авиапредприятиях работодатели уже начали процесс сокращения персонала и замораживания некоторых направлений деятельности.

В плане долгосрочных решений, глава государства призвал скорректировать стратегию развития отечественной гражданской авиации, опираясь на собственные ресурсы и создав пространство возможностей для российских производителей воздушных судов, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих.

Ключевой момент — в текущем десятилетии доля отечественных самолётов в парке российских авиакомпаний должна вырасти кардинально, но с обеспечением высокого уровня качества, надёжности и экономической эффективности техники. Иными словами, внимание требуется уделять не только строительству крылатых машин, но и их обслуживанию, создавая для этого инфраструктуру параллельно выводу в серию, а не после него, как это отчасти было в случае с Sukhoi Superjet 100.

Статья по теме: Эксперт: цены на авиабилеты вырастут, но не в полтора раза

Уровень безопасности, комфорта и сервиса необходимо поддерживать в соответствии с самыми современными стандартами. «Говорю сейчас не только о межрегиональных рейсах, но и о развитии малой авиации, сообщении с труднодоступными, отдалёнными территориями», — отметил российский лидер.

В рамках закрытой части совещания подробно обсуждались решения, которые позволят промышленности в кратчайшие сроки нарастить выпуск широкой линейки отечественных самолётов, в которую входят упомянуты SSJ 100, МС-21, Ту-214, Ил-96, Ил-114, «Байкал» и некоторые другие. Подчеркивалась критическая важность создать базу для их технического обслуживания и ремонта.

Как пояснил «Эксперту» источник в авиастроительной отрасли, вынесение данного обсуждения из публичного поля связано с нежеланием «подставиться» под новые санкции, которые могут существенно осложнить жизнь российскому авиапрому.

В преддверии совещания в авиационных кругах ходили слухи о возможных в ближайшее время громких отставках в отраслевых органах исполнительной власти, связанных с просчётами руководителей, которые привели к потерям в момент санкционного удара. Однако, по информации «Эксперта», кадровые решения непосредственно на совещании не обсуждались.

По итогам совещания правительству даны поручения, направленные на поддержку всей авиационной отрасли. Так, должна быть запущена масштабная программа по частичной компенсации стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны с апреля по октябрь текущего года. На это планируется выделить100 млрд рублей. Пассажиры будут иметь возможность получить кэшбэк. Помимо этого, кабмин должен будет оперативно обеспечить возврат денежных средств за билеты на все отмененные в силу санкционного кризиса рейсы.

Было указано, что операционную деятельность авикомпаний следует поддерживать не за счет пассажиров. Но в части лизинговых платежей и по аккредитивам нагрузка на перевозчиков должна быть снижена. Решать же связанные с лизингом проблемы следует исходя из того, в какой стране базируется лизингодатель.

Расходы аэропортов, временно простаивающих в силу проведения спецоперации на Украине, также будут компенсированы.

Обозначенные шаги должны обеспечить рост авиаперевозок по России в 2022 году. Индикатором станет уровень пассажиропотока в 100 млн человек. Общий объём программы субсидирования авиаотрасли планируется уточнить. Комплексная программа развития до 2030 года, основным приоритетом которой останется безопасность авиаперевозок, должна быть скорректирована к 1 июля.