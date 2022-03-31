Внутренний рынок оставят без валюты

ФАС хочет запретить привязывать рублевые договоры к доллару. По сути, законопроект предполагает введение полного запрета внутри России на договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Это, как считают эксперты, может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает РБК. Заседание состоится сегодня. В ФАС сообщили, что продолжают работу над законопроектом, а в Минфине — что министерство документ уже согласовало.

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Шаг на пути к дедолларизации

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Например, металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

Все договоры, которые уже заключены будет необходимо изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Официальный курс доллара на эту дату составлял 86,28 рубля. (по данным ЦБ на 31 марта — 84 рубля, но в начале марта курс достигал почти 120 рублей).

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Положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле. В ФАС ранее сообщали, что не поддерживают привязку цены контракта к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют, «если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идет о товарах, производимых внутри страны для удовлетворения потребностей внутреннего рынка». Такая зависимость от иностранных индикаторов может повлечь увеличение себестоимости продукции для предпринимательского сообщества и граждан, которые являются конечными потребителями товаров, пояснили в ФАС.

Российский рынок станет независимым

«Первое, что приходит на ум в связи с законопроектом о запрете привязки внутренних контрактов к иностранной валюте или мировым товарным индексам — попытка сформировать собственную базу для оценки производимых товаров и ресурсов. То есть производители должны ориентироваться не на внешние цены, а на собственные издержки и маржу при определении выгодности продажи и покупки. Безусловно, полностью отвязаться от внешних ориентиров не получится, если речь идёт о товарах, пользующихся спросом на глобальном рынке», — заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков

Однако подобный подход может сделать российскую систему оценки одним из мировых ориентиров для торговли, считает эксперт. То есть, по его словам, определённый внутренний спрос и предложение будут выступать референтной оценкой в сравнении с внешними спросом и предложением. Условно говоря, если внутренняя потребность в каком-либо товаре не будет удовлетворяться внутренними поставщиками, то премия российского рынка повлияет на внешнее ценообразование. И наоборот. Таким образом, в теории законопроект должен способствовать формированию нормального первичного независимого рынка, а не сохранять его вторичность в обслуживании интересов более ликвидных площадок.

Пока сложно понять, насколько подобные преобразования будут успешными, но дискуссия на тему создания региональных индикативных ориентиров идёт давно, отметил Андрей Кочетков. Brent в качестве эталона цены для Европы — это одно, но совсем иной расклад наблюдается в Азии, или Африке. Между тем, прочие марки нефти торгуются с дисконтом или премией относительно Brent. В качестве такого примера можно привести зачастую продаваемые дешевле более тяжелые сорта, хотя региональная потребность в них может быть более высокой, чем в лёгких.

Соответственно российские индикативные контракты могут сформировать региональную объективную картину спроса на отечественные ресурсы, которая также будет оказывать влияние на внешние рынки. Переход на систему с отвязкой от внешних индикаторов станет ещё более актуальным при переводе экспорта на оплату в рублях, полагает аналитик. То есть формирование рынка российских индикативных контрактов может перейти в фазу создания поставочных фьючерсов и обеспечения доступа импортёров российских товаров на свободный рынок рублёвых закупок.

Законопроект несет риски

Запрет направлен на поддержание национальной валюты, констатирует в беседе с корреспондентом «Эксперта» партнер компании «Правовая группа» Владимир Шалаев. При этом, во многих сферах экономики невозможно просчитать валютные риски изменения цен на сырье, услуги, компоненты и прочее в контексте перестраховки от сильного изменения цены. Соответственно, используется привязка к курсу иностранной валюты или биржевым индексам.

Зачастую основанием для пересчёта цен является изменение индекса на 10%. Отказ от такой привязки переложит риски на поставщиков, что приведёт к заложению этих рисков в цену на каждом этапе цепочки поставок, полагает Владимир Шалаев.

В целом предлагаемый законопроект — это ещё одна попытка «отвязать» экономические отношения в России от валюты, поделился с «Экспертом» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он идёт в русле общей политики «дедолларизации», обострившейся сейчас из-за санкций. Цель декларируется благая — прежде всего, создать дополнительное препятствие для инфляции, защитить покупателей товаров и услуг от негативных последствий волатильности рубля, сократить нестабильность в экономике.

Ведь если цены в договорах ориентируются на курс доллара, то при его росте они автоматически поднимаются на соответствующую величину. И это может привести к росту затрат не только для импортёров, но и для производств, использующих зарубежные поставки материалов и комплектующих, для покупателей и арендаторов недвижимости и оборудования, для конечных розничных потребителей. При относительно стабильном курсе не было бы такой острой необходимости менять существующий порядок, тем более, закреплённый в Гражданском кодексе, а не просто в «обычаях делового оборота».

Однако любое одностороннее решение не учитывает весь комплекс интересов в экономических отношениях и несёт немалые риски несбалансированности, считает Марк Гойхман. Создаётся перекос в сторону интересов покупателя, но риски возрастают для продавцов. Это не просто подрывает теоретический правовой принцип равенства сторон в сделке, но и создаёт и возможности реальных необоснованных потерь поставщиков, что само по себе будет препятствовать заключению договоров.

Ведь договора, как правило, долгосрочные. Нет смысла составлять их для каждой сделки или заключать, например, ежемесячно на новую сумму арендной платы. Более того, если принять предлагаемый порядок, участники станут заранее закладывать в цены риски обесценивания рубля, и повышение цен станет не гипотетическим явлением при росте курса доллара, а реальным. Таким образом, результат окажется противоположным задуманному. Учитывая данные обстоятельства, заключил Марк Гойхман, можно считать целесообразным отклонение или по крайней мере более глубокую проработку законопроекта.