Возможности для инновационных разработок обсудили на встрече «ГОСЗАКАЗ», ПСБ и центр «Кинетика»

Среди последних разработок: нейросеть, позволяющая делиться мыслями постинсультным больным, и аэромобиль, проходящий в настоящее время испытания на площадке аэродрома Жуковский (г. Москва). На встрече обсудили перспективы развития отечественной промышленности и перехода ее на новый уровень при помощи подобных инжиниринговых хабов.

В закрытой встрече в центре «Кинетика» приняли участие директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей Садофьев, его заместитель Любовь Солдаткина и топ-менеджмент ПСБ, курирующий высокотехнологичные проекты. С докладом и рациональными предложениями по проблеме быстрого вывода российских предприятий в лидеры отрасли выступил директор центра «Кинетика» Владимир Пирожков.

Одна из основных проблем российской промышленности, которая из-за санкций вышла на первый план – отсутствие инновационных разработок. Решать ее придется в короткие сроки, но, по словам Владимира Пирожкова, в опросах, которые они регулярно проводят, предприятия указывают на ряд проблем в этой области.

«Когда мы только начинали работать, наша команда столкнулась с проблемой отсутствия комплексной производственной базы, способной независимо от уровня сложности проекта, в адекватные сроки, без сбоев и переделок выдать качественный прототип продукта любой сложности. Стало понятно: единственное возможное решение – не ждать чуда, а взять все в свои руки и создать такую уникальную высокотехнологичную площадку, которая в комплексе с уже имеющейся опытной командой позволит решать любые технологичные задачи и производить прототипы любого объекта и любых дизайна и сложности, от какого-нибудь микроприбора до спутника или, например, биоорганизма», — считает Владимир Пирожков.

Так, в 2019 году Центр «Кинетика» разработал и собрал полноразмерный прототип маневрового тепловоза для Трансмашхолдинга за 4 месяца, в то время как НИОКР был рассчитан на несколько лет. В своей работе инженеры отталкивались от производственных возможностей предприятия-изготовителя и создавали модель именно с тем условием, чтобы осуществлять ее производство на уже существующем оборудовании.

«В России есть производители, готовые взяться за работу и за несколько лет полностью закрыть потребности в товарах, в тех отраслях, в которых сейчас есть определенные сложности, но им необходима гарантия, что товар будут покупать, нужны офсетные контракты», — отмечает Андрей Садофьев.

Топ-менеджмент ПСБ рассмотрит подготовленные предложения, в том числе возможность создания центров, подобных «Кинетике», в нескольких регионах России. Продуктом таких центров будет являться комплексный функциональный промышленный прототип в «цифре» и «железе» с уровнем проработки и подготовки, достаточным для постановки изделия на производство.

Напомним, что Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 6 по 8 апреля в Москве, в Инновационном центре «Сколково». На мероприятии ждут всех желающих высказать свое мнение или узнать ответы на злободневные вопросы.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Кроме яркой выставочной истории всегда большим вниманием и общественным резонансом пользуется тематическая дискуссионная часть – самый масштабный срез мнений и предложений профессионального сообщества по контрактной системе и правоприменительной практике в закупках.

Ожидаемое число участников: 5 000+.

Число спикеров и модераторов: более 200

Возрастная категория мероприятия: 12+