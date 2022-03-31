XXIII Ясинская конференция по проблемам развития экономики и общества

С 4 по 22 апреля 2022 года в Москве состоится XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция (ЯМНК). Традиционно в рамках конференции, организуемой Высшей школой экономики с 2000 года, обсуждаются ключевые проблемы экономики и социальной политики с участием ведущих специалистов и государственных деятелей.

На площадке НИУ ВШЭ пройдут пленарные заседания, тематические симпозиумы, круглые столы с представлением научных докладов, и экспертные обсуждения по актуальным вопросам экономической и социальной политики. Председателем оргкомитета XXIII ЯК является ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, председателем программного комитета - научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

На конференции будет представлено более 700 секционных докладов. Для их обсуждения запланировано почти 150 сессий в рамках 25 секций. Помимо этого, будут проведены десятки специальных и ассоциированных мероприятий, представлены около 20 докладов НИУ ВШЭ. Таким образом, есть все основания рассчитывать на то, что предстоящая конференция, как и предыдущие, станет весьма значимым событием научной и общественной жизни России.

Тематические направления ЯМНК охватывают десятки предметных областей, среди которых –госуправление, местное самоуправление, НКО, демография и рынки труда, макроэкономика и экономический рост, менеджмент, наука и инновации, образование, развитие здравоохранения, региональное и городское развитие, социальная политика, социология, финансовые институты, рынки и платежные системы, фирмы и рынки, и пр.

В этом году мероприятие впервые проходит под новым названием, в полной мере сохраняя свой формат. Название «Ясинская» – дань уважения Евгению Григорьевичу Ясину, почетному научному руководителю НИУ ВШЭ, по инициативе которого конференция появилась и под руководством которого, успешно развиваясь в течение более 20 лет, завоевала широкое признание.

С программой конференции можно ознакомиться здесь

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Формат ЯМНК-2022 будет смешанный: часть дискуссий пройдет в онлайн-режиме, часть – в офлайн.

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