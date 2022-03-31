Япония не покинет проект «Сахалин-2»

Япония не планирует выходить из проекта «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа, так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов, заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.

«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены его покидать», — цитирует ТАСС выступление политика.

Проект «Сахалин-2» реализуется на одноименном российском острове на условиях соглашения о разделе продукции. Из 10 миллионов тонн СПГ, производимого ежегодно в регионе, около 60% отправляется в Японию. «Сахалин Энерджи» является основным оператором «Сахалина-2», российский «Газпром» владеет контрольным пакетом акций (50% плюс одна акция), японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно.

Британско-голландский концерн Shell объявил в конце февраля, что намерен выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая «Сахалин-2», в котором Shell владеет 27,5% минус одна акция. Решение было принято из-за специальной военной операции России в Украине.

По оценкам Nikkei, в случае одностороннего выхода японских компаний из российского проекта Японии пришлось бы заплатить за импорт СПГ еще до 15 миллиардов долларов.

