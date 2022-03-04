«Аэрофлот» увеличил количество регулярных рейсов в Мексику до двух раз в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» решила увеличить число регулярных рейсов в Канкун до двух в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Аэрофлот» осуществляет спецрейсы по вывозу российских граждан из Мексики и Доминиканы. Ближайший запланирован на 5 марта.

Ранее Мексика заявила, что не станет закрывать сухопутные и воздушные границы для других государств, также она не стала вводить экономические санкции против России.

Во вторник, 1 марта, Вашингтон объявил о закрытии воздушного пространства США для всех без исключения российских самолетов. Евросоюз принял аналогичное решение 28 февраля. К нему присоединились Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада и Великобритания. Всего небо для России закрыли 36 стран. Россия ответила такой же мерой. «В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении Росавиации. В списке ведомства оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Ранним утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, после чего западные страны начали вводить против РФ жесткие санкции.