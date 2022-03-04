Белоусов озвучил меры поддержки МСП

Во время селекторного совещания с главами регионов и руководителями деловых объединений первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), которые будут запущены в ближайшие дни. В частности, будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, сообщает пресс-служба правительства.

«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России», — заявил Белоусов.

Вице-премьер поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса на местах и задействовать все доступные для этого меры.

В правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов МСП, занимающихся экспортом.

Ранее «Эксперт» писал, что эспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 14 займов для реализации проектов в Амурской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Самарской, Смоленской, Тульской и Челябинской областях, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Москве. Эти проекты включают производство архитектурного стекла, деревопереработку, упаковку, химию, мебель Mr.Doors, колеса и другую продукцию. Сумма займов от ФРП превысит 2,9 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов — 5,1 млрд рублей.

