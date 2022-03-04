Деньги бегут из Европы

По данным EPFR Global, с 24 февраля по 2 марта отток средств из фондов, инвестирующих в европейские акции, составил $6,7 млрд. Стратеги Bank of America, которых цитирует Bloomberg, отмечают, что это самый высокий результат в истории. Развитие событий на Украине в течение последней недели все сильнее толкало инвесторов к выходу из европейских активов. Фондовые индексы в ЕС потеряли уже порядка 20% с максимумов февраля. Ситуация осложняется инфляционными рисками, от которых инвесторам также надо искать защиту.

«Катастрофы на финансовых рынках угрожают рецессией», — пишут стратеги Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом. Происходящее вокруг Украины ведет к повсеместному «инфляционному шоку» по мере роста цен на сырьевые товары, а далее — к рецессии и стагфляции. Аналитики сравнивают текущую ситуацию с войной Судного дня и нефтяным кризисом 1973 года. Тогда индекс S&P 500 упал примерно на 40% от пика и только цены на сырье росли быстрее инфляции.

Бегство денег из европейских акций стало причиной фиксации и первого за 10 недель оттока средств на $5 млрд из мировых акций. Это тоже максимум за все время наблюдений.

Зато наблюдался приток в сырьевые и энергетические фонды, которые могут выиграть как от ухудшения геополитической ситуации, так и от инфляции. Одновременно инвесторы искали защиты в фондах денежного рынка, куда пришло $46,3 млрд, и в золоте ($1,9 млрд).

Для евро все это означало снижение. С максимума 10 февраля ($1,1495) его курс упал более чем на 5% и пока этот тренд не подает признаков ослабления. В пятницу евровалюта достигла минимума с мая 2020 года — $1,0884.

А вот для доллара бегство инвесторов от риска — обычно хорошая новость. Это традиционная «тихая гавань» почти на все случаи жизни для денег со всего мира и прошлая неделя исключением не стала. В пятницу индекс доллара (его курс к корзине из шести ведущих валют) вырос до 98,94 — максимум с того же мая 2020 года.