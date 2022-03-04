Димитрис Ботинис и МГАСО выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского

7 марта 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) и дирижер Димитрис Ботинис выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
В программе — избранные увертюры из опер «Семирамида», «Итальянка в Алжире», «Золушка», «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, музыка балета «Лавка чудес» Отторино Респиги, премьера которого состоялась 5 июня 1919 года в Лондоне, и симфоническая поэма «Пинни Рима», ставшая второй оркестровой работой Отторино Респиги в «Римской трилогии», вышедшей в свет 14 декабря 1924 года.
За дирижерский пульт встанет Димитрис Ботинис — греческо-российский дирижёр, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 (2021), победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса дирижёров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), победитель I Всероссийского музыкального конкурса по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (Москва, 2011).
Билеты на концерты 7 марта 2022 года доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/141
Начало в 19:00.
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru