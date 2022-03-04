Димитрис Ботинис и МГАСО выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского

7 марта 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) и дирижер Димитрис Ботинис выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

В программе — избранные увертюры из опер «Семирамида», «Итальянка в Алжире», «Золушка», «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, музыка балета «Лавка чудес» Отторино Респиги, премьера которого состоялась 5 июня 1919 года в Лондоне, и симфоническая поэма «Пинни Рима», ставшая второй оркестровой работой Отторино Респиги в «Римской трилогии», вышедшей в свет 14 декабря 1924 года.

За дирижерский пульт встанет Димитрис Ботинис — греческо-российский дирижёр, лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 (2021), победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса дирижёров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), победитель I Всероссийского музыкального конкурса по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (Москва, 2011).

Билеты на концерты 7 марта 2022 года доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/141

Начало в 19:00.