Длинные выходные мешают рублю расти

Вчера Банк России ввел норму, согласно которой физические лица при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже через брокерский счет должны уплачивать дополнительную комиссию в 30%. Сегодня регулятор решил уравнять «физиков» и «юриков», установив единую комиссию на покупку валюты в размере 12%. Причем, если вчерашние меры касались только трех валют, то в последнем распоряжении ЦБР говорится об иностранной валюте в целом.

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«Теперь многие задумаются, насколько реально им нужна валюта», — комментирует решение главный аналитик «Алора» Алексей Антонов. Кроме того, такая огромная комиссия уберет всех спекулянтов с валютного рынка.

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Эту новость рубль отыграл укреплением в первый час торгов: пара доллар-рубль расчетами «сегодня» снизилась с установленных вчера на закрытии 112 руб. за доллар до 101,2 руб. за доллар.

Однако после первого получаса торгов рубль стал потихоньку сдавать позиции, уйдя в район вчерашнего закрытия. Отчасти этому способствовала информация Московской биржи о том, что 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся. Учитывая нынешнюю ситуацию, многие крупные инвесторы приняли решение пересидеть длинные выходные в валюте, тем более что покупать ее становится необычайно дорого. Возможно, и экспортеры решили попридержать доллары и евро.

Практически никакого влияния на курс рубля не оказало решение Fitch и Moody's снизить российские рейтинги сразу на 6 ступеней до «мусорного» уровня.

«Все агентства среди наиболее важных моментов отмечают одно: существенно выросшие риски невыплат по внешнему долгу из-за взаимных санкций. Есть еще один фактор, которые агентства также не могут не учитывать — а есть ли у России желание в текущих условиях вообще обслуживать свои обязательства перед западными “партнерами"?», — задается вопросом глава «Московских партнеров» Евгений Коган.

Даже если Россия и крупные корпоративные эмитенты будут рассчитываться по западным долгам, то запасы валюты у них высоки, и новых покупок долларов и евро делать большинству из них не придется.

Мировые фондовые площадки продолжают снижение на фоне геополитических рисков: европейские рынки теряют свыше 3%, американские фьючерсы падают на 0,8%. При этом цены на сырье растут. Так, алюминий и никель продолжают какой день подряд переписывать исторические максимумы. Потихоньку и как-то незаметно движется к важной точке $2000 за тройскую унцию золото — сейчас до этого рубежа осталось пройти около $50.

Нефть вчера поддалась ставшим уже привычным в последние месяцы страхам подписания с Ираном «ядерного соглашения» и откатилась от отметки $120, тем самым сняв краткосрочную техническую перекупленность. Но в районе $110 на нефтяные контракты начал появляться новый спрос, и «черное золото» пытается развернуться от этого уровня вверх.

Естественно, высокие цены на основные статьи российского экспорта поддержат национальную валюту, но все-таки более важным для ее курса будет ситуация на Украине, реакция на происходящее Запада, а также возможность отечественных экспортеров перечислять валюту в Россию.