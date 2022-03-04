Пауэлл: События на Украине могут ускорить отказ Китая от доллара

Складывающаяся в мировой экономике вследствие масштабных антироссийских санкций ситуация может ускорить поиск и развитие альтернативы для существующей уже много лет инфраструктуры международных платежей, в которой доминирует американский доллар. Такое мнение высказал Джером Пауэлл, глава Федеральной Резервной Системы США.

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О своих опасениях Пауэлл рассказал на заседании Комитета по банковской деятельности в сенате, куда его пригласили помочь сенаторам разобраться в том, как в Китае могут отнестись к возглавляемым США усилиям по изоляции российской экономики. Одним из важных средств для выполнения этой цели является ограничение для России возможности пользоваться американскими долларами.

Сенатор Джек Рид, один из главных в Америке борцов с растущей мощью Китая и глава Комитета по вооруженным силам, заявил Пауэллу на слушании, что Пекин сейчас испугается тоже оказаться на месте России, и что он попытается избежать этого.

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На вопрос Рида, разделяет ли он его точку зрения, Джером Пауэлл ответил, что Китай уже некоторое время прорабатывает вопросы, связанные с резервными валютами, и разрабатывает собственную систему обмена сообщениями при осуществлении финансовых транзакций — явно с целью замены SWIFT. США и Европа, напомним, отключили несколько российских банков от этой системы, которая очень важна для платежей в долларах.

«Это все происходит уже некоторое время,- объяснил сенаторам Пауэлл и добавил, - но сейчас развитие ситуации может происходить по другой траектории».

Резко ограничивая использование Россией доллара, Вашингтон и Брюссель подталкивают к выходу из долларовой зоны не только Россию, но и Китай, который действительно не хочет оказаться на месте Москвы, например, из-за попытки решить вопрос Тайваня военным путем или своей политики в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Между тем, Украина, находящаяся в центре нынешнего острейшего геополитического кризиса, явно не стоит доминирующего положения американского доллара в глобальной финансовой системе, делающего США первой экономикой планеты и позволяющего им делать, что они хотят.

Москва и Пекин стараются переходить в двусторонней торговле на национальные валюты, рубль и юань соответственно. На днях ПАО «Газпромнефть» первой из российских компаний полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая. До конца текущего года планируется перевести на рубли платежи за заправку топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.

Пока что доллар занимает в российско-китайской торговле очень важное место. За первые 9 месяцев прошлого года, по данным Центробанка РФ, на рубли пришлись 8,7% товарооборота и на другие валюты – 7,1%. Доллары же и евро составили 36,6% и 47,6% товарооборота соответственно.